'De Viernes' consigue una entrevista inédita en el mundo del corazón: Eugenia Osborne se sincera sobre la paternidad de su padre Bertín

El magacín nocturno de Telecinco especializado en la crónica social y la prensa rosa, 'De viernes',regresa este 24 de octubre a las 22:00 horas en Telecinco con una entrega cargada de exclusivas, emociones y reencuentros muy esperados. Beatriz Archidona y Santi Acosta conducirán una noche en la que la protagonista será Eugenia Osborne, que ofrecerá su primera entrevista en televisión.

La segunda hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq hablará sin filtros sobre los aspectos más duros y personales de su vida: la reciente paternidad de su padre, su actual relación con Gabriela Guillén, los motivos por los que aún no conoce a su nuevo hermano y la dolorosa pérdida de su hija Leticia, que falleció a los ocho días de nacer. También recordará la muerte de su madre cuando solo tenía 19 años, un hecho que marcó profundamente su juventud. Otro de los momentos más esperados será la reaparición de Amador Mohedano, quien vuelve al plató tras meses de silencio. El hermano de Rocío Jurado aprovechará la ocasión para aclarar su estado de salud, después de que salieran a la luz unas imágenes que preocuparon a sus seguidores durante el verano. Además, abordará cómo es su relación actual con Rosa Benito, sus hijos y el resto de su familia, prometiendo responder a todas las cuestiones pendientes con total sinceridad.

La noche también contará con la presencia de Bárbara Rey, que acudirá junto a su compañero de baile Abel Gil para hacer balance de su paso por 'Bailando con las estrellas'. Ambos repasarán los momentos más intensos de su participación, incluidos los enfrentamientos con el jurado y su especial conexión en los ensayos. Rey reaccionará además a las recientes declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, quien ha puesto en duda la relación con su nieta y anunciado la publicación de sus memorias. La artista se mostrará firme y sin miedo ante esas palabras, y responderá también a las críticas de Ana Herminia Illas sobre su desempeño en el concurso. Para cerrar la gala, el espacio ofrecerá imágenes inéditas de la recta final de 'Supervivientes All Stars', analizadas por un amplio grupo de colaboradores entre los que estarán Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Yola Berrocal, Elena Rodríguez y José Carlos Montoya. Una cita repleta de confesiones, tensiones y emociones que promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla.