El adiós inesperado de Iago García sacude 'Bailando con las estrellas 2025': descubre quiénes son los más queridos y odiados

Iago García, el concursante favorito de la audiencia en 'Bailando con las estrellas 2025', cayó eliminado el pasado sábado. El estudio de Casinos-Online.es, proporcionado a LARAZÓN, revela el ranking de popularidad de los concursantes del talent show de la noche de los sábados en Telecinco.

Iago García, el favorito del público que cae por sorpresa

El drama en 'Bailando con las estrellas 2025' ha alcanzado su punto álgido. Iago García, líder indiscutible del ranking de popularidad, ha sido eliminado por sorpresa tras enfrentarse a Tania Medina en el duelo final. El actor, conocido por sus papeles en 'Amar en tiempos revueltos' y 'El secreto de Puente Viejo', acumulaba un 76 % de reacciones positivas, según el análisis de Casinos-Online.es. Su salida ha incendiado las redes sociales, donde miles de fans expresaron su indignación ante la decisión del jurado. El estudio revela que Nona Sobo ocupa el segundo puesto con un 73 % de reacciones positivas, consolidándose como la gran revelación del concurso gracias a su energía y naturalidad. En tercer lugar, se sitúa Jorge González, con un 38 % de apoyo, quien sigue ganando puntos por su constancia en la pista y su carisma. En el top cinco también figuran Blanca Romero (32 %) y Nerea Rodríguez (24 %), ambas reconocidas por su evolución y su conexión con los jueces.

Los menos queridos: Pepe Navarro encabeza el rechazo

No todos los concursantes logran conquistar al público. El presentador Pepe Navarro lidera la lista de los menos populares, con un 32 % de reacciones negativas, seguido de Anabel Pantoja y Tania Medina, empatadas con un 23 %. Detrás de ellos se encuentran Matías Roure y Aless Gibaja, ambos con un 20 % de valoraciones desfavorables. El estudio muestra que, pese a su experiencia televisiva, la polémica sigue acompañando a algunos rostros históricos de la pequeña pantalla. Entre los jueces, Blanca Li se mantiene como la figura más respetada y admirada, con un 75 % de reacciones positivas. Su exigencia y elegancia la han convertido en la gran referencia del programa. En el lado opuesto, Gorka Márquez ocupa el último puesto del ranking, con un 14 %. Su menor conexión con la audiencia podría deberse a su prolongada ausencia de la televisión española, tras años participando en el formato británico Strictly Come Dancing.

Una edición imprevisible y cada vez más intensa

La eliminación de Iago García confirma que en Bailando con las estrellas nadie tiene su plaza asegurada. Con los ánimos caldeados, un jurado dividido y el público más participativo que nunca, las próximas galas prometen emociones fuertes. La batalla por el trofeo continúa abierta y, según el estudio de Casinos-Online.es, las percepciones del público seguirán siendo determinantes en el rumbo del programa.