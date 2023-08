¿Por qué Amazon Prime Vídeo ha cancelado estas dos series sin pestañear?

Parece que Amazon Prime Vídeoha decidido aprovechar la huelga de guionistas y actores para cancelar, sin titubeos, dos de sus series queridas en su catálogo. todo parecía ser un pequeño descanso llegando incluso a informar que las dos ficciones afectadas serían renovadas. La plataforma de Jeff Bezosha dado un paso atrás y ha decidido que no tendrán segunda temporada.

‘The Peripheral’ y ‘Ellas dan el golpe’ han sido las afectadas de esta decisión. En febrero y abril de 2023, Prime Vídeo desvelaba que ambas series tendrían segundas temporadas perola manifestación ha puesto en peligro la continuidad de rodarlas por lo que dichas renovaciones han pasado a ser canceladas, según informa Deadline.

'The Peripheral' y 'Ellas dan el golpe' Amazon Prime Vídeo

Tanto ‘The Peripheral’ y ‘Ellas dan el golpe’ tenían fecha de estreno apuntando a 2024 y retrasándose a 2025. En el caso de la primera, tenía una audiencia bastante positiva ya que recogió el testigo de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’. Ahora, tras saber que no seguirá, tanto Lisa Joy como Jonathan Nolanpodrán continuar con ‘Fallout’ la nueva serie que estará en la misma plataforma y donde ambos actores participarán.

En el caso de la segunda, aunque su audiencia estaba equilibrada, Amazon Prime Vídeo dio luz verde a la emisión de cuatro episodios más para cerrar su trama y no dejarla en abierto. Abbi Jackson, creadora y protagonista de la ficción ha querido pronunciarse al respecto demostrando su cabreo a través de sus redes sociales: "Echar la culpa de esta cancelación a la huelga (que es una lucha esencial para conseguir salarios, protección y condiciones de trabajo justas) es una gilipollez y algo cobarde. Pero este post no trata sobre eso, sobre todas las dificultades que se le han impuesto a esta serie. Hoy no. Esto trata sobre la serie tan especial que tuve la fortuna de hacer con tantos artistas, actores, escritores y trabajadores increíblemente talentosos. Una serie de la que estoy muy orgullosa. Repleta de historias que merecen ser contadas. Cargada de corazón, alma y valor. Gracias por verla", se sinceró con tristeza y orgullo.