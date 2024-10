¿Qué plataforma retransmite el esperado combate entre Topuria y Holloway?

El sábado 26 de octubre de 2024, todos los ojos estarán puestos en el Etihad Arena de Yas Island, Abu Dabi, donde se celebrará el esperado evento UFC 308. La pelea estelar de la velada será el enfrentamiento entre Ilia Topuria, el campeón de peso pluma, y el legendario estadounidense Max Holloway. Este combate promete ser uno de los más emocionantes del año, y los aficionados podrán seguirlo en directo y en exclusiva a través de Max y Eurosport.

Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano que se coronó campeón mundial de la UFC en febrero de 2024, hará su primera defensa del título frente a Holloway, un rival de renombre. Holloway, además de ser el número 2 del ranking de peso pluma, ostenta el cinturón del BMF (el ‘Tipo Más Malo’ de la UFC), lo que añade aún más tensión a este enfrentamiento. Desde que Topuria se convirtió en el primer español en ganar un título mundial en la UFC, su ascenso ha sido meteórico. Con un estilo de lucha agresivo y dominante, ha demostrado que está preparado para enfrentarse a los mejores, y Holloway será una prueba definitiva para consolidar su estatus en la división.

Cobertura exclusiva en Max y Eurosport

Max, junto a Eurosport, ofrecerán una cobertura sin precedentes de este evento tan esperado. La transmisión en directo comenzará a las 18:00 horas con la cartel preliminar, que incluye enfrentamientos destacados como Geoff Neal contra Rafael dos Anjos en peso wélter. El cartel principal, encabezada por el combate Topuria vs Holloway, se iniciará a las 20:00 horas y contará con la narración y análisis de los expertos en MMA de Eurosport: Jorge Lera, Gonzalo Campos y César Alonso. Además, Eurosport ha preparado una programación especial para los días previos al evento. Desde el jueves 24 de octubre, los aficionados podrán disfrutar de contenidos temáticos dedicados a las MMA, incluyendo análisis detallados de la trayectoria de Topuria y su preparación para este importante combate.

Imagen promocional de la UFC 308 Max

El jueves 24, Eurosport 2 emitirá el programa UFC Countdown a las 23:00 horas, donde Jorge Lera desgranará todos los detalles sobre la pelea estelar entre Topuria y Holloway. Al día siguiente, el viernes 25, el canal presentará 'The Best', un repaso a los momentos más destacados de las peleas de Topuria en la UFC, comentado por Emilio Marquiegui e Inés Maeso. Para los seguidores que no puedan ver la pelea en directo, Eurosport 2 retransmitirá el evento completo el domingo 27 a las 22:30 horas. Además, los mejores momentos, entrevistas y la última hora desde Abu Dabi estarán disponibles en la plataforma de Eurosport.es.

Narradores y analistas de Eurosport Eurosport

Con una cartel de alto nivel que incluye peleas entre estrellas como Robert Whittaker y Khamzat Chimaev, UFC 308 promete ser una noche histórica para las artes marciales mixtas. Pero sin duda, la atención estará centrada en Ilia Topuria, quien buscará defender su título y seguir haciendo historia en la UFC.