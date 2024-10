La película de Ilia Topuria llega a Movistar Plus+

Ilia Topuria buscará el próximo sábado 26 de octubre aumentar su reinado en el UFC 308 en Abu Dhabi ante Max Holloway. El luchador hispanogeorgiano quiere retener su título de campeón mundial de artes marciales mixtas en la categoría peso pluma en tierras árabes, un cinturón que tuvo un duro proceso, quedando reflejado todo en las cámaras que utilizaron para realizar el documental "Topuria:Matador", que llegó a los cines el pasado mes de septiembre y desde el próximo 16 de noviembre podrás disfrutar en el catálogo de contenidos de Movistar Plus+, que ha estado presente en la producción del producto audiovisual de la mayor leyenda española dentro de la UFC.

Programación especial

La película "Topuria: Matador" llegará en exclusiva a Movistar Plus+ el próximo 16 de noviembre, tras haber cosechado un notable éxito en los cines, donde ha reunido a más de 70.000 espectadores. Este documental ofrece un repaso detallado de la vida de Ilia Topuria, el actual Campeón del Mundo de la UFC, mostrando su faceta más personal e íntima. Mientras tanto, Topuria se encuentra en plena preparación para su próximo combate, en el que se enfrentará a Max Holloway el 26 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi. El documental, descrito por la revista Acción como "un glorioso documental para fans y recién llegados", ha sido producido por Señor Mono, con la participación de Movistar Plus+ y la distribución de Filmax a nivel nacional e internacional. Para celebrar su estreno en la plataforma, Movistar Plus+ ha preparado una programación especial, que incluirá cine y documentales relacionados con el mundo de las artes marciales y el boxeo. Entre estos contenidos destacan "Informe Plus+: Ilia Topuria, El Matador" y el encuentro "Topuria y Unzué. Dos luchas, dos sueños", además de clásicos del cine de boxeo como la saga "Rocky" y otros títulos imprescindibles como "Warrior" o "El furor del dragón".

Así es el documental

Dirigida por Giampaolo Manfreda, la película narra la inspiradora historia de superación de Ilia, desde su infancia en una Georgia devastada por la guerra, hasta su llegada a España y su ascenso como campeón mundial de artes marciales mixtas. Tras derrotar a Josh Emmett en Florida y entrar en el Top 5 mundial de la UFC, Topuria se enfrenta al mayor reto de su vida: arrebatarle el título al invicto Alexander "The Great" Volkanovski. Rodeado de su familia, amigos y compañeros de entrenamiento, "Topuria: Matador" muestra cómo el luchador, con un enfoque claro, busca no solo ser el número uno, sino convertirse en una leyenda.