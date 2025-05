El Rey reivindica el periodismo «libre e independiente»

La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) vivió ayer una tarde de periodismo con mayúsculas en la entrega de la 86 edición de sus premios. El veterano Fernando Ónega, al que se reconoció toda su trayectoria, definió ese momento como «de gloria» y a eso supo su discurso en nombre de todos los galardonados. «El mejor oficio del mundo vive una transición en la que la sociedad de la información está pasando a ser la de la desinformación», resumió. Pese al momento crítico que vive la profesión por la Inteligencia Artificial, las redes, las noticias y periodistas falsos, Ónega trasladó a una audiencia entregada su sueño: «Que el periodismo sea el puerto refugio de la verdad».

Sentados en primera fila, los Reyes escucharon atentamente sus palabras. Para Doña Letizia («una tal Letizia Ortiz», en sus propias palabras) tuvo Ónega un recuerdo emocionado y cercano porque ganó, hace 25 años, el mismo Premio a la informadora menor de 30 que también recibió su hija Cristina y que ayer se llevó a casa Irene Dorta, especializada en Tribunales ahora en «El Independiente» y antes en LA RAZÓN.

Felipe VI cerró el acto en el que también se premió a Vicente Vallés y Ana del Barrio en presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, entre muchos otros. «En tiempos de tanta prisa, de constante aceleración, el tiempo para la calma y la reflexión adquiere mucho valor. Y las palabras democracia, credibilidad y confianza se alzan con fuerza para dotarlas de significado y permitir que se proyecten en nuestras sociedades complejas y también, claro, en el periodismo», aseguró el Rey.

Don Felipe animó a la APM, que este año cumple su 130 aniversario, y a toda la profesión a seguir haciendo el trabajo: «No es fácil explicar el mundo, ofrecer el contexto correcto, huir de los sesgos, servir a la sociedad con información rigurosa». Reivindicó el periodismo «libre e independiente en tiempos de discursos extremos».

VicenteVallés, Premio APM al Mejor Periodista del Año 2024, aseguró a este periódico cómo valora el galardón que recibió de mano de los Reyes: «Entiendo que los premios reconocen el trabajo de un equipo de profesionales. En este caso, del equipo de Antena 3 Noticias. Por mucho que en televisión haya una cara visible, un informativo es el fruto del trabajo diario de cientos de personas, en diferentes departamentos».

El director y presentador de Noticias 2 en Antena 3, aseguró a este diario que el titular que le gustaría ofrecer a la audiencia es, «por supuesto, el final de las guerras, pero, si puedo añadir otro, hay una noticia con la que me haría muy feliz abrir el informativo: que, por fin, en España tenemos pleno empleo, y que todo español que quiere trabajar lo puede hacer y con un sueldo digno. El paro es un triste hecho diferencial de España frente a nuestro entorno europeo. Ojalá dejemos de ser diferentes en eso».

Irene Dorta confesó que la juventud, «es un plus en cuanto a la energía, eso seguro, pero desde luego hay mucho sacrificio también. El periodismo de tribunales es un poco esclavo porque hay muchas últimas horas, las investigaciones son grandes y cuando nos llega un sumario hay que echarle muchas horas. Así que desde luego que hay que trabajar duro». En su opinión, «que los directores de los periódicos invirtieran más en redactores de investigación que no tuvieran que dar noticias cada día, porque al final eso quema mucho a los profesionales y provoca que a veces estamos tan cansados que no somos capaces de desarrollar una investigación del todo. Los jefes tienen que saber que una buena información requiere tiempo». El homenajeado con el galardón de Honor 2024, a toda una vida, cuenta a este periódico que «tengo 77 años y debí haberme jubilado hace 12 años. No lo hice ni lo pienso hacer». Lo lleva en la sangre, y tras más de 65 años de profesión, considera que desde la Transición hasta ahora lo difícil se le presenta «los jueves cuando escribo» y todos los días: «¿Cómo interpreto lo que está pasando en España? ¿Dónde está la verdad?», aunque recuerda con cariño la etapa de Suárez: «El ver el poder por dentro, y participar de aquella ilusión colectiva de crear una España nueva, distinta, democrática, donde había un proyecto que suscribían todos los partidos políticos. Hoy no hay ese proyecto común. Es desolador».