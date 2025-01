Sandro Rey sorprende con su radical cambio físico en su regreso a la televisión: "He engordado 10 kilos..."

Sandro Rey, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión española en la década de 2010, ha sorprendido a todos con su reciente reaparición en la pequeña pantalla. Conocido por su rol de vidente y su inconfundible melena larga, el profesional del esoterismo ha dejó huella en programas de RTVE, Antena 3, Cuatro y, especialmente, Telecinco. Sin embargo, tras alejarse de la primera línea mediática hace años, ha vuelto a ser noticia gracias a su presencia en el programa 'Col·lapse' de 3Cat, donde ha revelado un cambio físico que no ha dejado a nadie indiferente en el plató y en las redes sociales.

A sus 57 años, Sandro Rey ha presentado una imagen muy renovada, dejando atrás su icónica melena y luciendo un estilo más sobrio y maduro. Durante su intervención en el espacio televisivo catalán, ha coincidido con los presentadores Àngel Llàcer y Ricard Ustrell, quienes no han podido evitar expresar su asombro. "¿Te has cambiado el look?", ha preguntado Ustrell, a lo que Sandro ha respondido con humor: "Ahora ya no me conoce ni mi madre".

Por otra parte, el vidente ha explicado las razones detrás de su transformación: "El pelo largo era parte de otra etapa. El pelo se me empezó a aclarar y tenía más calvitas. Cuando se veía desde atrás, no quedaba bien. Decidí que era hora de pasar página". Además, ha confesado otro cambio significativo: "He engordado 10 kilos también". Llàcer ha bromeado diciendo: "Yo creo que este hombre no es Sandro Rey", en un guiño a la drástica evolución de su imagen.

Sandro Rey en el programa 'Col·lapse' 3Cat

Aunque muchos creían que Sandro Rey había desaparecido de la televisión, el vidente ha aclarado que sigue activo, aunque en un formato más discreto. "Estoy en el canal D de la TDT todos los jueves", ha explicado, manteniendo su vínculo con la pequeña pantalla. En 'Col·lapse', además de hablar sobre su presente, Sandro ha regresado a sus raíces esotéricas, leyendo las cartas del Tarot a los presentadores, como solía hacer en programas como 'Sálvame'.

En otro orden de cosas, el cambio físico de Sandro Rey marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional. Con una actitud positiva y un sentido del humor intacto, el vidente parece estar cómodo en su nueva piel, dejando claro que, aunque su aspecto ha cambiado, su esencia sigue siendo la misma. "El pelo largo quedó atrás, pero el espíritu sigue aquí", ha señalado con una sonrisa.