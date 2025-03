«Ángela», el abuso que nadie ve

El miedo más paralizante no siempre es el que grita, golpea o amenaza con palabras. A veces, es una voz susurrante que te convence de que la culpa es tuya. «Ángela», el nuevo thriller psicológico que llega a Antena 3 esta noche tras su éxito en atresplayer, explora con crudeza el infierno del abuso invisible. Un maltrato que no deja heridas en la piel, pero sí cicatrices imborrables en la mente.

Verónica Sánchez da vida a Ángela, una mujer atrapada en una relación aparentemente perfecta. Desde fuera, su vida es un escaparate impecable: un matrimonio estable, una casa de ensueño y una estabilidad económica que cualquiera envidiaría. Pero detrás de esa fachada hay una realidad aterradora. Su marido, Gonzalo (Daniel Grao), es un manipulador experto. Su violencia no se mide en golpes, sino en miradas calculadas, comentarios que la erosionan y un control total sobre cada aspecto de su vida. Su mayor arma es la duda: hacerle creer a Ángela que nada de lo que siente es real.

La serie no solo aborda la historia de una víctima, sino el proceso de destrucción psicológica que sufre a lo largo del tiempo. «Lo más terrorífico es cómo Gonzalo va desmontando la personalidad de Ángela hasta hacerla cuestionarse su propia cordura», explica Verónica Sánchez. «Es un proceso lento, lleno de pequeños detalles que, vistos desde fuera, podrían parecer insignificantes, pero que juntos construyen una cárcel invisible».

Dirigida por Isabel Coixet y Tito López-Amado, la serie construye una atmósfera inquietante en la que lo cotidiano se vuelve amenazante. Planos cerrados, luces frías y una puesta en escena asfixiante sumergen al espectador en la mente de la protagonista. «La cámara refleja su sensación de encierro», señala Sánchez. «Es una historia que no solo se ve, sino que, sobre todo, se siente».

El detonante de la trama llega con la aparición de un misterioso hombre que confronta a Ángela con una verdad que ha intentado ignorar: su marido es un monstruo disfrazado de caballero. La revelación es el primer paso de un viaje angustioso en el que la protagonista tendrá que enfrentarse no solo a su esposo, sino a sus propios miedos y dudas. «Ángela no es una heroína convencional», apunta la actriz. «Es una mujer rota que intenta reconstruirse, pero que ha sido programada para no confiar en su propio juicio».

Gonzalo es encantador con los amigos, admirado por su entorno y visto como el marido ideal. Nadie sospecha lo que ocurre puertas adentro, y cuando Ángela intenta buscar ayuda, se encuentra con incredulidad y negación. «Ese es uno de los grandes problemas de la violencia psicológica», explica Sánchez. «Desde fuera, puede ser invisible. Y cuando finalmente la víctima habla, muchas veces no se le cree».

Junto a Daniel Grao, que ofrece una interpretación perturbadoramente contenida, el reparto incluye a Jaime Zatarain, Lucía Jiménez, Ane Gabarain e Iván Marcos, cuyos personajes enriquecen la historia con subtramas que exploran los distintos matices del abuso, la complicidad del entorno y la dificultad de romper el silencio. «No es solo la historia de Ángela», aclara la actriz. «Es también la historia de todas esas personas que, consciente o inconscientemente, contribuyen a que la situación se mantenga».

Pero «Ángela» no es solo un relato de sufrimiento, sino también de resistencia. A medida que avanza la serie, la protagonista comienza a recuperar su identidad, a cuestionar la narrativa que le han impuesto y a encontrar pequeñas grietas en la prisión en la que ha estado atrapada. Sin embargo, la serie no ofrece un camino fácil hacia la liberación. «El proceso de salir de una relación abusiva no es lineal», advierte Sánchez. «Es un tira y afloja constante entre el miedo, la esperanza y la manipulación».

El guion de Sara Cano y Paula Fabra logra un equilibrio entre el thriller y el drama psicológico, evitando caer en caricaturas o simplificaciones. Cada diálogo, cada interacción, está cargada de significado, haciendo que el espectador cuestione constantemente lo que ve y lo que no. «Ángela» propone una inmersión brutal en una realidad que muchas personas viven en silencio.

Con una trama absorbente, actuaciones sobresalientes y una dirección que potencia cada sensación de inquietud y desesperación, la serie se posiciona como una de las ficciones más impactantes del año. Antena 3 la lleva ahora al prime time, asegurando que su mensaje llegue a una audiencia aún más amplia. «Ángela» es una historia que incomoda, remueve y obliga a mirar de frente una verdad que a menudo se prefiere ignorar

Un personaje que traspasa la pantalla

Más allá de la trama, el reto de dar vida a Ángela ha sido un vertiginoso viaje emocional para Verónica Sánchez. «El cuerpo no entiende de ficción», confesó la actriz en su diálogo con LA RAZÓN. «Había días en los que me costaba soltar la tensión del personaje, porque interpretar a alguien que vive en un estado constante de alerta deja huella». Para prepararse, Sánchez trabajó con víctimas reales de abuso y profundizó en la psicología del trauma. «No quería caer en clichés ni en caricaturas. Ángela es una mujer rota, pero no está vencida. Y esa diferencia es crucial para contar su historia con respeto y autenticidad».