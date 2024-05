Antonio Resines critica el final de "Los Serrano": "Pensé que alguien había bebido o drogado"

Quince años después del final de "Los Serrano", Antonio Resines, quien interpretó a Diego Serrano en la serie, ha compartido su opinión sobre el desenlace de la famosa serie. En una reciente entrevista en el pódcast "El sentido de la birra", Resines expresó su sorpresa y desconcierto cuando se enteró de que toda la historia terminaría siendo un sueño.

"Pensé que alguien había bebido o se había drogado", confesó Resines. Esta reacción refleja la perplejidad que sintieron tanto el elenco como los seguidores de la serie cuando el último capítulo, emitido el 17 de julio de 2008, desveló que todo lo sucedido era parte de un sueño de su personaje. Este giro inesperado provocó una oleada de reacciones mixtas entre los espectadores, algunos de los cuales quedaron desilusionados por la falta de un final más coherente.

Resines también destacó que, a pesar de lo extraño del final, la serie había llegado a un punto en el que continuar no era viable. "Ya no podíamos más, ya no daban más de sí los argumentos", explicó. La fatiga y la falta de nuevas ideas hicieron que el equipo creativo decidiera cerrar la historia de esta manera. Según Resines, los guionistas habían "agotado todas las tramas posibles", llevando al límite las relaciones entre los personajes. "¿Qué íbamos a hacer en la nueva temporada? ¿Que se liara el niño con la abuela?", bromeó el actor, subrayando lo absurdo que se había vuelto todo.

La serie "Los Serrano", que se emitió entre 2003 y 2008, fue un fenómeno televisivo en España, logrando altos índices de audiencia y convirtiéndose en un referente cultural para una generación. Con más de cinco años y 147 episodios, el programa seguía las vicisitudes de la familia Serrano, capturando la atención del público con sus historias emotivas y cómicas. Sin embargo, el agotamiento del equipo tras tantos años de trabajo intensivo fue evidente, y el final de la serie se convirtió en un tema recurrente de debate.

Resines recordó cómo el envejecimiento de los actores jóvenes añadía un nivel de dificultad adicional. "Los niños habían crecido... Víctor (Guille) tenía una barba cerrada que no te puedes ni imaginar", comentó, rememorando lo absurdo que resultaba que estos cambios ocurrieran "el día anterior" en la narrativa de la serie. A lo largo de los años, Resines ha mantenido su postura crítica sobre el final, admitiendo que encontrar un cierre adecuado para una serie tan exitosa es una tarea extremadamente difícil. "Casi nadie sabe cómo acabar una serie de ese éxito", afirmó, reconociendo los desafíos inherentes a cerrar una historia que ha mantenido a millones de espectadores enganchados durante tanto tiempo.