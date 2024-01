Antonio Resines explica en 'El Hormiguero' por qué prefiere servir copas que volver al teatro

Los actores Antonio Resines y Jorge Sanz fueron anoche a 'El Hormiguero' para para presentar 'Serrines, madera de actor', la nueva serie que protagonizan y que está disponible en Prime Video desde el pasado 12 de enero. Esta nueva ficción se fija en la vida de Serrines, un actor que, a punto de protagonizar una nueva versión de la serie que lo hizo famoso, decide cancelar el proyecto para dar un nuevo enfoque a su carrera.

A Jorge Sanz le dieron la bienvenida al Club Platino, por visitar más de diez veces 'El Hormiguero', sin embargo, a Antonio Resines le faltan tres programas para acceder.

Resines, nada más empezar, sacó a colación la "polémica" entrevista entre Pablo Motos y Sofía Vergara. El presentador aseguró que conectaron muy bien: "yo le dije que a ver si podíamos hacer como si fuésemos dos viejos amigos que se vacilan. Lo pasamos de puta madre, el público se lo pasó bien y sacamos más de 5 millones de espectadores". Y abundó: "Yo siento muchísimo a toda la gente que he molestado por una cosa que jamás sucedió".

El que fuera protagonista en 'Los Serrano' confirmó que no tiene redes sociales: "Todos los perfiles en los que sale mi nombre no soy yo. En LinkedIn tengo una cosa profesional". Por cierto, Resines sólo ha hecho un casting en su vida "para una película en inglés, y no me cogieron".

Por fin, abordaron la serie de la que fueron ha hablar. "Lo único que es mío es el título", aseguró el intérprete principal de 'Serrines, madera de actor': "Al cambiar los nombres te permite reírte de todo el mundo; por ejemplo, la serie que rueda el protagonista son 'Los Tocino'", comentó el veterano intérprete.

Una de las frases famosas de Resines en el mundillo del cine es 'prefiero servir copas a volver al teatro': "Sólo he hecho cuatro obras, y es que no lo paso bien".

Jorge Sanz, en la serie, hace del amigo fiel de Serrines: "El prestigio está sobrevalorado. Hay ejemplos de actores malísimos que han tenido muchísimo éxito. El prestigio va por caminos distintos que el éxito".

"Para hacer comedia se trataba de coger no sólo a nosotros, sino a todo el entorno televisivo", aportó Resines en relación a su ficción de Prime Video. "Es un oficio muy dado a demostrar, pero si el resultado es bueno yo aguanto cualquier pedrada", agregó Sanz.

"¡Qué fracaso de entrevista!", soltó sin solución de continuidad el actor de Torrelavega dado el pandemonio que tenían montado los dos actores en 'El Hormiguero'.

En otro orden de cosas, Jorge Sanz recordó cuando sufrió un infarto: "Llevaba una semana en la UCI aburrido perdido y vino a verme un amigo mío muy gamberro para que le gastaramos bromas a la gente; llamamos a Resines y le hablé con voz rara, como si estuviese gilipollas". "Es lo que pensé yo, que estaba gilipollas, pero no se lo dije", replicó Resines.

¿Y qué le pasó a Resines una vez que le pusieron un doble mucho más bajito que él? "Yo no sé montar a caballo. Cuando el doble salió corriendo me despreocupé. Pero cuando lo vi hubo un cachondeo en el cine tremendo: '¡que han reducido a Resines!'".