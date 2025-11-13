James Van Der Beek subasta reliquias de 'Dawson Crece' para costear su tratamiento contra el cáncer

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido principalmente por su papel de protagonista en el aclamado drama adolescente de finales de los 90, 'Dawson crece', ha decidido subastar objetos de la serie y otras ficciones en las que ha trabajado a lo largo de su vida con el fin de recaudar dinero e invertirlo en su tratamiento médico debido al cáncer de colón colorrectal que padece desde hace un año.

El intérprete ha llegado a un acuerdo para colaborar con Propstore, una de las principales casas de subastas de objetos de colección de cine y televisión del mundo. De esta forma, pondrá en venta distintos accesorios y elementos de escenografía como el collar que Dawson Lerry le regaló a Joey (Katie Holmes) para su baile de graduación en la citada serie y cuyo valor oscila entre los 26.400 y los 52.800 dólares.

Otro de los artículos por los que podrán pujar en la subasta anual de objetos de colección del mundo del entretenimiento que se celebrará del 5 al 7 de diciembre, será el atuendo que Dawson lució en el episodio piloto y que se estima que alcanzará casi los 4.000 dólares. Además de los tacos y la gorra de los West Canaan Coyotes que usó Van Der Beek en la película de 1999 'Varsity Blues'.

En una entrevista con la revista 'People', el actor ha relatado que guardó estos objetos durante años "esperando el momento oportuno para hacer algo con ellos" y, después de "todos los giros inesperados que la vida" le ha deparado en el último período, ha entendido que ha llegado el momento.

"Aunque me invade la nostalgia al desprenderme de estos objetos", ha admitido, "me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore para compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años".

Esta nueva acción se produce después de que el pasado 22 de septiembre el elenco principal de la serie que se emitió entre 1998 y 2003 se reuniera en el teatro Richard Rodgers, en Nueva York, para apoyar a su compañero, que no pudo acudir por sus problemas de salud, pero que estuvo presente a través de un mensaje de vídeo.

El acto consistió en leer el guion del episodio piloto para recaudar fondos que se destinaron a la organización sin ánimo de lucro F Cancer, encargada de concienciar sobre el diagnóstico precoz y la prevención del cáncer.

Ahora, el protagonista de la mítica serie sigue "lidiando con este diagnóstico" y destinará el dinero recaudado en financiar los gastos médicos para tratar su cáncer: "Hay motivos para el optimismo y me siento bien". Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el cáncer colorrectal tiene el segundo costo de tratamiento más alto entre todos los tipos de cáncer en el país.