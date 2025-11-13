Malú pondrá voz a la nueva cabecera de ‘Sueños de libertad’

“Sueños de libertad” incorpora una novedad destacada en su identidad sonora: Malú será la encargada de interpretar la nueva cabecera de la serie, aportando su voz a un tema emblemático que ahora se renueva con un carácter más emocional y personal. La ficción diaria de Antena 3, líder absoluta de las tardes, refuerza así su apuesta musical con una de las artistas más reconocidas del país.

Con más de 2,5 millones de discos vendidos y 16 giras multitudinarias a lo largo de su carrera, Malú se ha consolidado como una figura clave de la música en español. Su presencia en televisión también ha sido constante, participando como asesora en “La Voz”, “La Voz Kids” y “La Voz All Stars”, además de formar parte del jurado de “Mask Singer: adivina quién canta”.

La nueva cabecera de “Sueños de libertad” está construida sobre una canción escrita por Alejandro Martínez, Luís Ramiro y Marwán, y Malú imprime en ella un sello inconfundible que acompañará los primeros segundos de emisión de cada capítulo. Su interpretación acentúa uno de los ejes temáticos de la ficción: la búsqueda de la propia voz y la ruptura con las cadenas del pasado. Esta renovación llegará también acompañada de un videoclip, concebido para reflejar visualmente la esencia de la serie.

El éxito de la producción no deja de crecer. En octubre, “Sueños de libertad” firmó un 14,1% de share medio, más de 1,2 millones de espectadores diarios y 2.074.000 espectadores únicos, imponiéndose con claridad en su franja de emisión y aventajando a sus competidoras por amplios márgenes. Desde su estreno, la serie ha liderado prácticamente todas sus emisiones, consolidándose como la ficción diaria más vista de la televisión española.