Apple TV+ seguirá expandiendo el universo de Isaac Asimov tras renovar 'Foundation' por una cuarta temporada

En los últimos tiempos, muchas series son renovadas antes de su estreno por una nueva temporada. El caso más reciente es el de 'Miércoles', avalada por su éxito al ser la serie de habla inglesa más vista de la plataforma. Y la última en entrar en esta dinámica ha sido 'Foundation'.

Tal y como ha informado el medio estadounidense 'Variety', la serie de Apple TV+, que este viernes ha estrenado su último capítulo de la tercera y última temporada, ha sido renovada para una nueva entrega. De esta forma, la producción de ciencia ficción continuará desarrollando la historia basada en las novelas de Isaac Asimov.

En esta línea, los productores ejecutivos Ian Goldberg y David Kob recalcan lo que hace particular a 'Foundation', ya que no existe una serie igual. "Esperamos continuar con la narrativa épica y emotiva que definió las tres primeras temporadas de la serie y trabajar junto a algunos de los socios creativos más talentosos y apasionados de la industria", han adelantado.

Por su parte, el director de programación de Apple TV+, Matt Cherniss, alega que ha sido "fantástico ver cómo se ha convertido en un fenómeno global, con fans de todo el mundo sintonizándola" ya que "con cada nueva temporada, el entusiasmo no para de crecer".

Y resalta la "audaz narrativa" y el "talento colectivo" del reparto que conforman Jared Harris, Lee Pace y Lou Llobell, entre otros. "Nos entusiasma seguir explorando este universo juntos en la cuarta temporada", ha subrayado Cherniss.