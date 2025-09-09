'Miércoles' comienza su expansión y Fred Armisen confirma la secuela de Tío Fétido

Una semana después del estreno de la segunda parte de su última temporada,'Miércoles' sigue dando de qué hablar y, tras la confirmación de una tercera temporada, los creadores ya están trabajando en otros proyectos relacionados con los personajes.

Fred Armisen, que encarna a Tío Fétido, ha hablado con Jimmy Fallon en 'The Tonight Show' y ha confirmado la secuela de su personaje. En los últimos meses se había paralizado ya que no era una prioridad para Alfred Gough y Miles Millar, que querían centrar todas sus fuerzas en el desarrollo de la nueva temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega.

"Me encanta 'Miércoles', es una de mis series favoritas", comentaba el presentador, asegurándole al actor que lo había hecho muy bien. Seguidamente, Fallon le confesaba que había oído los rumores de un spin-off centrado en el Tío Fétido.

"Sí, es increíble", respondía alegremente el actor, confirmando que la secuela está más cerca de ver la luz, pero sin dar más detalles, aunque solo con esa respuesta levantó la ovación del público que asistió al programa estadounidense.

Durante la entrevista, tanto él como Jimmy Fallon hablaron de Tim Burton, que también participaría en la nueva serie, después de dirigir los primeros cuatro capítulos de la primera temporada de la serie original y otros tantos de la segunda entrega, además de ser su productor ejecutivo.

De esta forma, Netflix seguirá explotando el potencial de la franquicia que, en su regreso el pasado mes de agosto. logró 50 millones de visitas, acercándose a los datos que hicieron que su primera temporada fuera la más vista de la plataforma.