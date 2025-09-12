Mediaset enseña su estudio a pie de calle que revolucionará las citas en 'El Loco Amor'

Antes de meterse manos a la obra con la recuperación de Telecinco de 'Casados a primera vista', Mediaset ha preparado un nuevo dating show que emitirá a través de su plataforma, Mediaset Infinity, a partir del próximo 15 de septiembre. Y a pocos días de su estreno, sus presentadores Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, han enseñado el que será su lugar de trabajo durante las próximas semanas.

'El loco amor'se emitirá de lunes a viernes a partir de las 14:00 horas y sigue la estela de 'First Dates', el programa de citas que ha sostenido a la cadena en las últimas semanas tras los malos resultados registrados durante el verano. De hecho, en el vídeo de presentación del escenario donde tendrán lugar las grabaciones, se puede ver un estudio a modo de cafetería.

Con una cristalera y adornado por mesas y sillas, los participantes tendrán sus primeras citas en las que podrán conocerse, bailar e incluso besarse. Entre las novedades que lo diferencian del programa de Cuatro, destaca que el plató se encontrará a pie de calle y la gente que pase por allí podrá ser testigo de lo que ocurra.

El formato llega para revolucionar la forma de buscar pareja y se define como una aventura donde todo es posible y no hay reglas, solo emociones reales y mucho flow. En cuanto a la mecánica, habrá dos solteros, que serán un chico y una chica, y para cada uno habrá tres conquistadores.

Los participantes buscarán el amor verdadero sin seguir unas reglas preestablecidas, sino mediante citas de todo tipo en las que vivirán emociones que les llevarán al límite. "Vamos a hacer magia, así tal cual, sin varita ni chistera en este caso, pero te vamos a encontrar a la persona que tu estabas buscando", asegura su presentador.