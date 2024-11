Bardem se queda en TV para rescatar este clásico de Martin Scorsese

Javier Bardem probará suerte de nuevo en televisión tras una sensación agridulce con Netflix y "Monstruos", que no tuvo el recibimiento esperado por la compañía de streaming. Ahora, el actor canario rescatará a uno de los personajes más extravagantes de la filmografía de Martin Scorsese, Max Cady, interpretado en 1991 por Robert De Niro en la película "El cabo del miedo", basada en la novela "The Executioners" de John D. MacDonald. Este tipo de remakes, que no suelen gozar con una buena valoración entre el público debido a la diferencia de calidad con el producto original, contará con la presencia de Steven Spielberg y del propio Scorsese en la producción, convirtiendo el largometraje en una miniserie para Apple TV+.

Grandes nombres sobre la mesa

La ficción, que contará con el protagónico de Javier Bardem, estará dividida en diez capítulos, gracias a la información del portal estadounidense Deadline, y servirá como aproximación a la fascinación de los Estados Unidos por el "true crime" en pleno siglo XXI, generó que se ha expandido como la espuma en las diversas plataformas de streaming que conocemos a día de hoy. Bardem, además de actuar, será productor ejecutivo de la serie basada en la película "El cabo del miedo". La serie contará con los servicios detrás de cámara de la compañía Amblin Televisión, perteneciente al estudio cinematográfico de Universal y que fue fundada en 1981 por Steven Spielberg. El cineasta estuvo implicado en la confección de la cinta de 1991, pero decidió intercambiar su rol con Martin Scorsese, haciendo cargo Spielberg de la película, "La lista de Schindler", una de las obras maestras más importantes del séptimo arte.

En el centro de la trama se encuentra un matrimonio de abogados cuya vida se ve amenazada cuando Cady, un peligroso asesino con el que tuvieron un oscuro encuentro en el pasado, regresa a acecharlos tras salir de prisión. Esta actualización del relato introduce una nueva dinámica en comparación con el libro original y las dos adaptaciones cinematográficas previas, donde solo Steve Bowden ejercía como abogado.

Bardem echa raíces con Apple TV+

Javier Bardem volverá a trabajar para la compañía de streaming del gigante tecnológico de la manzana que, además de dispositivos telefónicos e informáticos, lleva varios aciertos en cuanto a ficciones en el último lustro. El canario será uno de los personajes principales en la cinta que protagonizará Brad Pitt el verano de 2025, que gira sobre el mundo de la Fórmula 1 y que cuenta con la dirección de Joseph Kosinsky, quien maravilló en 2022 con Top Gun: Maverick.