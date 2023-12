En el capítulo de hoy de "La Promesa", Jimena quema la habitación con Catalina dentro

Curro ha tomado la impactante decisión de no embarcarse en la aventura de estudiar en el extranjero. Tras una conversación sincera y un emotivo último beso con Martina, se da cuenta de que su relación no puede seguir adelante, pero la conexión que siente con ella es tan fuerte que no quiere alejarse: "Tú eres la única razón por la que me quedo en La Promesa". A pesar de los obstáculos, la esperanza persiste entre los espectadores de que esta pareja pueda encontrar una manera de disfrutar su amor en algún momento futuro.

Mientras tanto, la situación de Jimena se deteriora aún más. Su comportamiento ha empeorado de manera alarmante, y Jerónimo ha logrado manipular a la hija de los Duques de los Infantes. Con artimañas, le ha hecho creer a Jimena que Catalina no es lo que parece y que planean ingresarla en un sanatorio. En un giro dramático, Jimena decide tomar medidas extremas: droga a la hija del marqués y ¡comienza a incendiar la habitación con ella dentro! La trama ha alcanzado niveles de tensión inimaginables, dejando a los espectadores atónitos ante la sorprendente y peligrosa decisión de Jimena.

La intriga y el suspenso se intensifican en "La Promesa", mientras los destinos de Curro y Martina toman caminos separados y Jimena se ve envuelta en un oscuro y peligroso plan. El futuro de estos personajes queda en vilo, manteniendo a la audiencia ansiosa por descubrir cómo se desarrollarán los acontecimientos en el siguiente capítulo de esta apasionante historia de RTVE.

En el episodio de este lunes, la tragedia sacude "La Promesa" con un feroz incendio, y todos se movilizan frenéticamente para extinguir las llamas. Catalina resulta gravemente perjudicada, inhalando una cantidad significativa de humo. A pesar de su difícil situación, logra explicar que Jimena fue la responsable de iniciar el fuego. La culpabilidad abruma a Manuel, quien se siente responsable de lo sucedido, pero Jana le pide que no se precipite en sus emociones. Rómulo también sufre las consecuencias del incendio, y deciden que el médico lo examine en busca de posibles complicaciones relacionadas con su reciente enfermedad pulmonar.

Mientras tanto, la relación comercial entre Pelayo, Jerónimo y Mr. Cavendish está al borde del colapso. Sin embargo, el joven Conde interviene y logra convencer a Cavendish de que no rompa la asociación. En medio de la crisis, se revela que Jimena está en un estado enajenado y afirma no recordar cómo se originó el incendio. Los Luján toman la decisión de comunicarse con los padres de Jimena, reconociendo la gravedad de la situación.

El nuevo plan de Lorenzo para deshacerse de Curro implica que se aliste en el ejército. Aunque al principio Curro no se siente atraído por la idea, promete considerarla. Mientras tanto, Abel determina que Catalina necesita oxígeno de manera urgente, y deciden buscarlo en un pueblo lejano. Cruz, sin embargo, soborna al chófer para retrasar la llegada tanto como sea posible.

"La Promesa" se sumerge en un caos de emociones y decisiones cruciales mientras los personajes luchan con las consecuencias del incendio.