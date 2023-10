Duelo y celebración en el palacio, la intriga continúa en "La Promesa"

Avanza en RTVE una de las series más vistas de las tardes y, tomando como punto de partida que gracias a las advertencias de Catalina, Margarita ha desentrañado la astuta cláusula oculta en el contrato redactado por Lorenzo, lo que ha otorgado a la cuñada de la marquesa la propiedad del 25% de "La Promesa". Mientras tanto, Candela, con la firme intención de acompañar a Carlos a Gijón, se ha visto sorprendida por la repentina decisión del profesor, quien optó por marcharse solo al reconocer: "No puedo condenarte a una vida llena de infelicidad".

Además, se ha develado la verdadera motivación detrás de la visita de Pelayo al palacio: un acuerdo con Cruz para deshacerse de la hija del marqués. Su plan consistía en conquistar a Catalina, pedir su mano en matrimonio y llevarla lejos de allí. El conde de Añil sostiene su determinación en cumplir este cometido y ha dado un paso adelante al compartir un apasionado primer beso con Catalina. La incógnita que prevalece es si Catalina logrará desentrañar la verdad completa antes de que sea irremediable.

Esta tarde, a partir de las 17:30 en La 1, la historia dará un paso más hacia adelante después del anuncio de la muerte accidental del padre de Petra y Feliciano, los dos hermanos optan por retirarse temporalmente para rendirle homenaje en su sepultura. Mientras tanto, Cruz prosigue con su festiva celebración de disfraces, financiada con el dinero obtenido del primer pago de las mermeladas. No obstante, esta vez no hay marcha atrás, y todos los residentes del palacio se embarcan en la búsqueda de sus disfraces. En una nota curiosa, Rómulo confía a Mauro la tarea de supervisar personalmente los preparativos de la fiesta, una responsabilidad que abruma al lacayo. La víctima más destacada de la extravagante celebración de la marquesa resulta ser Lope, quien lamentablemente no podrá contribuir a la preparación del menú que se servirá en la fiesta.

Mientras tanto, Curro utiliza la excusa de hacer reparaciones en la cabaña de Ramona para intentar obtener información sobre la identidad de su padre. Jana finalmente da una respuesta a Abel con respecto a su relación, y Manuel desafía abiertamente la prohibición de la Guardia Civil y retoma su vuelo. Este acto no pasa desapercibido para Jimena y la marquesa, quienes lo reprenden. La situación lleva al joven heredero a tomar una decisión drástica y poco convencional.