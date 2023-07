El caso del prófugo de la justicia Carlos Goshn llega a Apple TV+

Puede que el nombre del brasileño Carlos Goshn nos suene de algo, o no. Pero si hablamos del presidente y CEO de Nissan Motor Co. Ltd., Renault, y presidente de AvtoVAZ, a quien en 2003 la revista “Fortune” le clasificó como uno de los 10 hombres de negocios más poderosos fuera de Estados Unidos, empezamos a tener una noción de su influencia e importancia. Pues bien, su increíble ascenso en el mundo de los negocios y su poder a nivel corporativo, no sólo en Japón sino también a nivel mundial, se vio abruptamente cortado por sus varios arrestos, acusado de fraude fiscal y enriquecimiento ilícito. No obstante, escapó de la prisión y huyó al Líbano, donde vive prófugo de la justicia.

Este caso inspiró el aclamado libro “Boundless", de los reporteros de “The Wall Street Journal” Nick Kostov y Sean McLain, que a su vez ha sido la base sobre la que el ganador del Óscar James Gay-Rees (“Amy”) y el ganador del Emmy Paul Martin (“Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix”) decidieron producir la serie documental “Se busca: Carlos Ghosn”, con la dirección de James Jones (“Chernobyl: The Lost Tapes”).

La historia, sin duda, ya es interesante, pero mejora todavía más con la producción y el cuidado seguimiento de los acontecimientos, en los que se incluyen entrevistas y vídeos nunca antes vistos de los principales personajes en la órbita de Ghosn, quienes narran cada detalle de su trayectoria, como Mike Taylor, el ex Boina Verde que orquestó la angustiosa fuga de Ghosn, y el propio Carlos Ghosn, quien, por primera vez, cuenta su versión de este caso aún abierto de principio a fin.

Los cuatro capítulos que componen la docuserie “Se busca: Carlos Goshn” se estrenarán el próximo viernes 25 de agosto en Apple TV+.