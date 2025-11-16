Antena 3, TV privada líder del sábado

Antena 3 Noticias, informativos líderes y más vistos del fin de semana con una media del 16,4% y +1,6 millones de espectadores de media ‘Antena 3 Noticias 1’, emisión no deportiva más vista del día y líder (21,5%) con casi 2 millones de espectadores de media y +3,1M de espectadores únicos. ‘La ruleta de la suerte Noche’ es líder y lo más visto de la noche del sábado con récord histórico (11,8% y 1.238.000)

En la Sobremesa, ‘La ruleta de la suerte’ gira líder (19,6%) y el programa más visto de la TV (+1,4M). ‘Una elección equivocada’, en el ‘Multicine 1’ es líder (11,9%) y reúne a 1,1 millones de espectadores de media. ‘laSexta Noticias 20H’ es lo más visto del día en laSexta con 727.000 seguidores de media y más de 1,6 millones de espectadores únicos. Le sigue ‘laSexta Xplica’ (7,1%) con 583.000 seguidores de media, que logra su 2º mejor día de la temporada y alcanza 3,6M de espectadores únicos.

Mega (1,4%) logra su mejor sábado de la temporada con Moto GP. La Sprint Race del Gran Premio de Valencia 2025 logra un 2% y 423.000 espectadores únicos. Neox, temática líder de la Sobremesa (2,3%) con los cines de 'A todo tren'