El creador de ‘Sons of Anarchy’ desarrolla para Apple TV la serie ‘Nomad’ con Jason Momoa

Apple TV ha puesto en marcha "Nomad", una nueva serie que supone el regreso de Kurt Sutter al territorio que más ha definido su carrera: el drama criminal de bandas moteras. El creador de "Sons of Anarchy" se une esta vez a Chris Collins —guionista con experiencia en producciones como "John Wick: Chapter 3", "Sons of Anarchy", "The Man in the High Castle" o "The Wire"— para dar forma a un proyecto que promete recuperar la crudeza, el conflicto familiar y la tensión tribal que caracterizó su obra más emblemática.

En "Nomad", Jason Momoa será el protagonista absoluto. El actor interpretará a un guerrero inmerso en el violento inframundo de los bikers fuera de la ley en Nueva Zelanda, donde deberá lidiar con una doble vida marcada por dos lealtades y dos familias enfrentadas. El personaje se encontrará atrapado entre su pasado y un presente que lo empuja a elegir qué camino definirá su verdadera identidad.

Sutter y Collins están actualmente escribiendo el episodio piloto, mientras que Collins ejercerá de showrunner. La producción ejecutiva estará encabezada por Sutter a través de SutterInk, Collins mediante Generator Entertainment y Momoa junto a Brian Mendoza bajo el sello On the Roam, con el que el actor ha impulsado varios de sus proyectos recientes.

Momoa llega a esta serie tras su colaboración con Apple TV en "Chief of War", un drama ambientado en Hawái, y después de su incursión documental en el mundo biker con "On the Roam" para Discovery. En cine, atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera tras "A Minecraft Movie", que se convirtió en un fenómeno de taquilla cercano a los mil millones de dólares, y mientras se prepara para el estreno de "Fast X: Part Two" en 2027, junto a Jason Statham, Dwayne Johnson y Vin Diesel.

Para los fans de "Sons of Anarchy", el regreso de Sutter a una historia de lealtades, violencia y jerarquías dentro de un entorno motero supone un movimiento especialmente significativo. Aunque nunca llegó a explorar la historia de John Teller en la precuela que tenía en mente, "Nomad" podría convertirse en la oportunidad perfecta para que el creador vuelva a su territorio natural, esta vez desde un nuevo escenario y con un reparto encabezado por una de las figuras más carismáticas del cine de acción.