Entre el crimen y la demencia

Cantabria se ha convertido, por estos días, en la casa de la nueva producción original de Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones “Segunda muerte”, pues no sólo se eligió el Festival de Cine de Santander para hacer la puesta de largo del proyecto, con una charla entre el actor Karra Elejalde, el creador de la serie Agustín Martínez, el director Álex Rodrigo y la productora Susana Herreras (Movistar Plus+), sino que, además, la localidad de Liérganes es el escenario principal donde desde este mismo septiembre se rueda la serie, que se ambientará en lugares emblemáticos como el Balneario, Casa de los Cañones, la estatua del Hombre Pez, el río Miera o el cementerio, así como la playa de Langre, la papelera Sniace y el túnel de la Engaña.

Cuenta Agustín Martínez que “con este rodaje en Cantabria me estoy convirtiendo un poco en guía turístico a través de mis series. Lo que busco siempre en los escenarios es algo que complemente la historia, una visión metafórica del trasfondo de la historia. Supe del mundo del valle del Pas y de los pasiegos, que son fundamentales en ‘Segunda muerte’, y me parece que enganchaba muy bien con el concepto de la serie, que es la relación entre padres e hijos, la relación entre dos generaciones que no acaban de entenderse. El mundo de los pasiegos es como un mundo anclado en el pasado. Y, por otro lado, está el mundo de la ciudad, de Liérganes, que es nuestro escenario fundamental".

Es en ese paisaje pasiego, concretamente en una cabaña aislada del paradisiaco valle del Miera, donde cobra vida la historia de Sandra (Georgina Amorós), una joven auxiliar de policía, quien encuentra un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?

Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello (Karra Elejalde), un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar.

Para Álex Rodrigo, el gran secreto de este proyecto “está en el ángulo emocional con el que se perciben los personajes”, y añadió, “hay algo que me fascinó desde la primera lectura de guion. Vivimos una intriga apasionante sobre una trama criminalística de un cadáver, pero hay un motor de suspense y de tensión por encima de ellos que es si un padre y una hija se van a dar un abrazo o no".

También durante la presentación que tuvo lugar la semana pasada, Karra Elejalde confesó que “no tenía que documentarme mucho sobre la demencia senil porque lo vivo con mi madre y he ido viendo las fases por las que ha pasado”. Sin embargo, no es la primera vez que el actor encarna un personaje de estas condiciones. “Yo hice ‘La vida padre’, con un personaje con síndrome de Korsakoff en contexto de comedia e hice ‘Kepler Sexto B’, que también es un personaje con demencia senil, así que mi obsesión en ‘Segunda muerte’ es no repetirme y no tengo ninguna duda de que lo voy a conseguir. La demencia tiene muchas fases. En el caso de mi personaje, ex UCO de criminalística, un hombre muy tieso, muy pagado de sí mismo, se lo han diagnosticado tardíamente. La primera reacción con la enfermedad es sentir vergüenza, no gusta, se intenta disimular... en la serie la mayor preocupación de mi personaje no es la demencia senil, es la relación con Sandra. Tiene otros frentes que le crean más inquietud y muchas veces no piensa lo que dice y muchas veces no dice lo que piensa", aseguró.

"El título de la serie viene de jugar con varios conceptos”, contó Agustín. “Por un lado, el caso con la aparición de un cadáver que no debería de estar ahí, porque en realidad murió siete años antes. Es la segunda muerte de este cadáver. Pero estamos hablando de un thriller que es también una historia de personajes. Como el de Karra Elejalde, que es un personaje enfermo y ahí hay otro concepto muy importante dentro de la serie, no solo la segunda muerte, sino la primera muerte. ¿Cuándo llega la primera muerte y cuándo llega la segunda muerte de un ser humano?”, se pregunta el showruner de “Segunda muerte”. Una serie que, sin duda, dará qué hablar.

Georgina y Karra encabezan un reparto de lujo

Escrita por Agustín Martínez (integrante de Carmen Mola, “La caza: Monteperdido”) e Isa Sánchez (“El ministerio del tiempo”), “Segunda muerte” está dirigida por Álex Rodrigo (“La casa de papel”) y Óscar Pedraza (“Patria”) y cuenta con un reparto de máximo nivel, pues junto a Georgina Amorós y Karra Elejalde participan Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán.