Después de "Gen V" y "Diabolical", el universo de "The Boys" se amplía con "Vought Rising"

La aclamada serie de Prime Video, "The Boys", continúa expandiendo su universo con una nueva precuela titulada "Vought Rising". Anunciada en la reciente Comic-Con de San Diego, esta nueva entrega explorará los orígenes de la empresa Vought en la década de 1950. Este nuevo proyecto se suma a una creciente lista de contenidos derivados, incluyendo el spin-off "Gen V" y la animada y sangrienta serie "Diabolical".

"Vought Rising" contará con la participación de Jensen Ackles y Aya Cash, quienes retomarán sus papeles como Soldier Boy y Stormfront, respectivamente. Además de actuar, ambos también serán productores ejecutivos de la serie. La historia se centrará en las primeras hazañas de Soldier Boy y en las maquiavélicas maniobras de Stormfront, conocida en ese entonces como Clara Vought. Eric Kripke, el showrunner de "The Boys", junto con Paul Grellong, el showrunner de "Vought Rising", han adelantado que esta serie será una retorcida historia de misterio y asesinatos, prometiendo mantener el tono oscuro y provocador que caracteriza a la franquicia.

El final de la serie principal de "The Boys" está programado para su quinta temporada en 2026, pero Prime Video ha calmado las ansias de los fanáticos con la noticia de esta nueva precuela. Mientras los seguidores esperan ansiosos el desenlace de "The Boys", "Vought Rising" apunta a ofrecer una visión fascinante de los orígenes del universo de los superhéroes más corruptos de la televisión. Con Soldier Boy y Stormfront a la cabeza, esta serie no solo expandirá la narrativa de "The Boys", sino que también profundizará en los personajes que han dejado una marca indeleble en el show.