'MasterChef Celebrity 10' sube su apuesta para su séptima gala con un escape room en el supermercado

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' llegará el próximo lunes 13 de octubre a su séptima gala con el regreso de Soraya Arnelas tras ser repescada en el programa anterior. La nueva entrega promete sorpresas y la necesidad de agudizar el ingenio y la intuición con William Levy, Eduardo Casanova, Jesulín de Ubrique, Antonio Carmona y el chef Ángel León como invitados de la noche.

Según ha adelantado RTVE, los concursantes se enfrentarán a un escape room en el supermercado que ha preparado el actor conocido por su papel como Fidel Martínez en 'Aída' y que debutará como director de una serie el próximo 1 de diciembre.

De esta forma, los aspirantes comenzarán con un juego de aventura en vivo, en el que tendrán que encontrar pistas que les lleven a los ingredientes con los que cocinarán un plato que rendirá un homenaje al Mediterráneo y a la dieta mediterránea. Además, recibirán la visita de William Levy.

En esta ocasión, la localización escogida para trasladar las cocinas del talent culinario es la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, un conjunto arquitectónico sorprendente junto a la Playa de Bolonia (Tarifa). Entre templos, foros y salazones, los aspirantes van a enfrentarse a un reto mayúsculo en el que cada elaboración tiene que estar a la altura de la historia que les rodea.

Los equipos cocinarán un banquete para 80 comensales firmado por el chef Ángel León (tres estrellas Michelin) para conservadores y encargados de estas ruinas. Jesulín de Ubrique, uno de los aspirantes más competitivos de 'MasterChef Celebrity 8', les animará desde la barrera.

En el último reto de la noche, el jurado se embarcará en un nuevo viaje gastronómico con la ayuda del cantante y compositor Antonio Carmona. Juntos prepararán un homenaje a uno de los platos más populares que existen en todo el mundo: las albóndigas. Tras una cata de distintos países, deberán escoger qué grupos de ingredientes son necesarios para prepararlas. Después, cada uno replicará una de estas recetas con su acompañamiento.