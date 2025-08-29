El mítico rostro de 'Malcolm in the Middle', de baja tras sufrir una estrepitosa caída en su patio

Frankie Muniz, reconocido por su icónico papel en la serie estadounidense Malcolm in the Middle, afronta un desafío inesperado tras sufrir una fractura. El accidente, ocurrido en el jardín de su casa mientras realizaba tareas de mantenimiento, interrumpirá temporalmente su prometedora carrera en la NASCAR, la liga de automovilismo más popular de Estados Unidos.

La lesión, producto de una caída mientras cambiaba las baterías de una cámara de seguridad y que le provocó una fisura del radio distal, lo mantendrá alejado de las pistas entre seis y ocho semanas, obligándole a cancelar su participación en la próxima cita de Darlington (un histórico circuito situado en Carolina del Sur) y en las carreras posteriores.

Un desafío en su carrera automovilística

Con la sinceridad que lo caracteriza, Muniz compartió en redes sociales los detalles de su percance, utilizando un tono que combina humor y reflexión. "La vida a veces te pone pruebas", parece ser su mensaje, aceptando la interrupción temporal de sus metas deportivas.

Su transición del mundo de la actuación al automovilismo no ha sido un camino fácil. Previamente, ya había experimentado un accidente en la NASCAR Craftsman Truck Series en Arizona, lo que lo obligó a reconsiderar su enfoque deportivo. Sin embargo, su pasión y compromiso permanecen inquebrantables. La dedicación de Muniz al automovilismo es genuina. "Es un sueño hecho realidad", ha manifestado en múltiples ocasiones, dejando claro que no se trata de una simple aventura, sino de una vocación verdadera. Su método de trabajo se caracteriza por la entrega total y la búsqueda constante de la excelencia.