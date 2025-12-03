Mina El Hammani confiesa el precio del éxito tras 'Élite': "Me generaba mucha ansiedad salir"

El personaje de Nadia Shanaa en 'Élite', el drama juvenil creado por Carlos Montero Castiñeira y Darío Madrona para Netflix, es uno de los más significativos de la serie, que ha dejado huella en los fans de la ficción y que para su actriz, Mina El Hammani, supuso su salto a la fama.

Sin embargo, la intérprete española de ascendencia marroquí ha desvelado en una entrevista en el programa 'El Faro', de la Cadena Ser, los aspectos negativos de hacerse famosa de un día para otro y el largo proceso que ha tenido que seguir para poder compaginar su vida.

"Yo me encerré en mi casa porque me generaba mucha ansiedad salir y coger el metro", ha asegurado, describiéndose como "una persona bastante vergonzosa" a la que le gustan "los círculos más íntimos donde pueda escuchar a las personas". "Cuando eres el centro de atención entre gente que no te conoce, no sé si quiero estar en esa situación. Ha sido un proceso de años con terapia", ha afirmado la actriz.

Aún así, su carrera comenzó, principalmente, en la serie de Telecinco, 'El Príncipe', donde dio vida a Nur a lo largo de 15 episodios. Una etapa de su vida en la que tuvo que enfrentarse al momento de hablar con sus padres y convencerles de que su camino estaba en el mundo de la interpretación.

"Yo les contaba que era la criada y poco más. Y sale el tráiler, pongo la tele, y lo primero es el beso de Nur. Me dio un ataque de ansiedad", ha relatado. En seguida, llamó a su madre para advertirla: "Te quiero muchísimo, te respeto todavía más, pero quiero decirte que va a salir esto".

"Mi madre me dijo: 'No te preocupes, no pasa nada, yo estoy para ti, muy bien hija, muy bien", ha rememorado.