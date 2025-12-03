El camión de la mudanza llega a 'GH 20', que aumenta las expulsiones de cara a un inminente final

Tal y como ha avanzado el medio especializado Poco Pasa TV este miércoles, Mediaset ha decidido adelantar el final de la vigésima temporada de 'Gran Hermano' y finalizará sus emisiones en los días previos a Navidad. Una decisión que obliga a cambiar el ritmo de la convivencia y que se refleja en lo que sucederá en la gala de este jueves 4 de diciembre.

La nueva entrega del formato de Telecinco, que continúa marcando mínimos históricos cada semana, será testigo de cómo el camión de la mudanza llegue a la recién estrenada casa de Tres Cantos para llevarse a los concursantes que menos convencen a la audiencia, en un dictamen en el que el público volverá a tener un papel determinante.

Estas expulsiones se sumarán a la habitual, que llevará el nombre de uno de los tres nominados tras la salvación de Joon. Belén, José Manuel o Patricia, uno de ellos abandonará el que desde principios de noviembre ha sido su hogar.

Por otro lado, antes de conocer la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez proyectará en el salón imágenes de la convivencia de los tres candidatos, que serán visionadas por todos los habitantes de la casa.

Asimismo, los padrinos de la prueba semanal, Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo, estarán presentes nuevamente en la casa para ser testigos de la evolución y el esfuerzo de los concursantes en los ensayos de la coreografía.

Por último, el reality más famoso de la cadena de Fuencarral abordará la última hora de la convivencia, con especial atención al paso decisivo que Aquilino ha dado con Paula, las tensiones en la convivencia por la comida, con José Manuel en el centro de todas las miradas y el interés de Cristian por Patricia.

Ya no funciona

Desde que se estrenara por todo lo alto el pasado 6 de noviembre, los resultados que ha cosechado 'Gran Hermano' han sido de lo más desalentadores. Aunque la primera gala cumplió con las expectativas obteniendo un 15,8% de cuota de pantalla, siete días después mucha parte del público se bajó del barco y el share descendió a un 11,8%. Así hasta llegar a la última semana de noviembre con un 11% de share y 606.000 espectadores. Unos datos que hacen indicar su inminente final.

Por otro lado, el as bajo la manga que el grupo de comunicación italiano se había reservado con 'GH. La Vida en Directo', una tira diaria para comentar el día a día y lo más relevante de lo que fuera sucediendo en la casa, ha sido un fracaso y se mantuvo en antena cuatro días.

El programa se estrenó con un 5,8% de share y reuniendo a tan solo 607.000 espectadores. Unas cifras que no han logrado remontar desde el grupo de comunicación italiano, marcando un 5,7% y un 4,9% de cuota de pantalla los dos días siguientes, para acabar con un 5,3%.