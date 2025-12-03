'Pasapalabra' calienta motores para entregar su bote más alto: A Rosa le queda una palabra en el vídeo que promociona Antena 3

El próximo 15 de diciembre se cumplirá un año y seis meses desde que 'Pasapalabra' entregara su último bote a Óscar Díaz. Desde entonces, la cifra no ha parado de crecer, con dos aspirantes que han batido todos los récords posibles y que podrían estar muy cerca de tocar ese dinero con las manos.

Antena 3 ha comenzado a promocionar la próxima hazaña, que tiene como protagonista a la gallega. En el vídeo, a Rosa le quedan tres segundos para responder a la única letra que la separa de llevarse 2.542.000 euros, la cantidad más alta de la historia del programa, y esa letra no es otra que la Y.

Aunque desde Atresmedia no se ha anunciado la fecha exacta en la que la concursante podría acertar las 25 palabras, tan solo que este momento ocurrirá en el mes de diciembre, la cifra en juego hace presagiar que Rosa podría completar El Rosco en la cuarta semana, concretamente los días previos a Navidad.

Con 265 programas a sus espaldas tras el programa de este miércoles, donde ha empatado con Manu por octogésima vez, la concursante ya es la mujer más longeva del concurso presentado por Roberto Leal.

Además, junto a Manu, que la próxima semana cumplirá 400 programas, protagoniza el duelo más duradero del certamen intelectual. Sin ir más lejos, hace unos meses superaron y con creces a la pareja formada por Rafa Castaño y Orestes, que habían dejado su marca en 197, lo que parecía un número inalcanzable.