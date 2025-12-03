Netflix comparte un último avance de 'Emily in Paris' ante el inminente estreno de su quinta temporada

En poco más de dos semanas, los seguidores de 'Emily in Paris' se trasladarán junto a la experta en marketing a la ciudad eterna para vivir los nuevos desafíos que le esperan en Italia a la protagonista de la comedia romántica y, este miércoles, Netflix ha publicado el tráiler final de la quinta temporada.

El avance muestra a la joven estadounidense yendo a trabajar a la Agencia Grateau en Roma, pues Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) está convencida en abrir una nueva oficina en la capital italiana. Con su nuevo amor, Marcello Muratori, el personaje de Lily Collins tiene todo lo necesario para comenzar esta nueva aventura.

Aún así, no todo es de color de rosas y tiene que lidiar con algunos problemas, pero sin dejar de lado su habitual actitud positiva. Su entusiasmo parece llevarla por el buen camino, hasta que una idea se convierte en un fracaso absoluto.

Lo que había funcionado en París, no tiene el mismo efecto en Roma y nadie parece sorprenderse con las ideas de Emily. Los obstáculos en su carrera y alguna que otra decepción en el ámbito sentimental, la llevarán a querer encontrar un equilibrio y refugiarse en su estilo de vida francés.

En declaraciones a Netflix, Collins ha destacado los nuevos looks que lucirá su personaje a lo largo de 10 episodios, los cuales denotan una madurez: "El nuevo look parece su forma de decir: 'He madurado, me tomo más en serio, así que, por favor, tómenme en serio también', a la vez que abraza la idea de tomarse la vida con un poco menos de seriedad".

"Se percibe que se está deshaciendo, tanto literal como figurativamente, de parte del peso que ha cargado. Vive la vida con un poco más de libertad y despreocupación, aunque todavía tenga sus momentos de estrés", ha añadido.

Por otro lado, el creador y productor ejecutivo de la ficción, Darren Star, ha descrito la nueva entrega como "una de sus temporadas favoritas". "La historia me resulta muy novedosa. Las relaciones se perciben más maduras en esta temporada, y creo que todo el elenco tiene mucho por hacer", ha afirmado.

'Emily in Paris' contará de nuevo con la mencionada Collins, Philippine Leroy-Beaulieu en el papel de Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen y Lucas Bravo dando vida a Gabriel. Otros actores que regresan para la nueva temporada son Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini y Thalia Besson, mientras que Paul Forman y Arnaud Binard volverán como Nico y Laurent G.

El elenco se completará con Bryan Greenberg, que interpretará a Jake, un estadounidense residente en París; Michèle Laroque en el papel de Yvette, una vieja amiga de Sylvie, y Minnie Driver que será la princesa Jane, una amiga de Sylvie que se casó con un miembro de la familia real.