Muere a los 74 años Ian Gelder, que dio vida a Kevan Lannister en “Juego de Tronos”

El mundo del entretenimiento llora la pérdida de Ian Gelder, reconocido por su papel como Kevan Lannister en la aclamada serie 'Juego de Tronos'. Gelder falleció el lunes a los 74 años, después de una dura batalla contra el cáncer de vías biliares, según anunció su pareja, el también actor Ben Daniels, en Instagram.

Ben Daniels compartió la triste noticia el martes, expresando su "enorme tristeza" y describiendo su corazón como "roto en un millón de pedazos". Gelder, quien había sido diagnosticado en diciembre, falleció este pasado lunes, dejando un vacío en la vida de su compañero durante más de tres décadas. El viudo de 59 años, quien dejó su trabajo para cuidar a Gelder durante su enfermedad, elogió la fuerza y el positivismo constante de su esposo. Gelder fue su "roca" durante su relación, compartiendo cada momento juntos y manteniendo una conexión diaria incluso cuando estaban separados.

Ian Gelder no solo dejó una huella en la pantalla como actor, sino también en los corazones de quienes lo conocieron. Sus colegas lo recuerdan como un ser humano amable, generoso y cariñoso, así como un talentoso actor cuya luz brillaba en cada proyecto. Daniels compartió una foto de la pareja durante la pasada Navidad, donde ambos sonríen, recordando momentos de felicidad incluso en tiempos difíciles. Con una destacada carrera que abarcó décadas, Ian Gelder no solo brilló en 'Juego de Tronos', sino también en series como 'His Dark Materials' y 'Doctor Who', así como en numerosas obras de teatro, incluyendo varias de Shakespeare. Su legado perdurará en la memoria de sus colegas y admiradores, quienes lamentan profundamente su partida.