Mediaset se agarra a la Super Bowl LX para atraer audiencia y retransmitirá la final en Cuatro

La final de la Super Bowl es una de las competiciones deportivas más seguidas en el mundo, siendo su mayor escaparate la actuación del intermedio que cada año protagonizan estrellas de renombre. Sin ir más lejos, la última exhibición protagonizada por Kendrick Lamar y SZA reunió a 133 millones de espectadores y la edición 60 verá sobre el escenario del Levis's Stadium de Santa Clara a Bad Bunny, considerado el mejor artista latino del siglo XXI. Y he aquí uno de los motivos por los que Mediaset, que no consigue levantar sus pobres datos de audiencia a pesar de adelantar la emisión de sus realities, ha puesto sus ojos en la Liga Nacional de Fútbol estadounidense.

La empresa con sede en Fuencarral ha anunciado este jueves la emisión en abierto, a través de Cuatro y Mediaset Infinity, de los principales encuentros, incluidos la Super Bowl LX, el 2025 NFL Madrid Game y varios partidos de la temporada regular y los play-offs. Tal y como ha informado el grupo de comunicación en una nota de prensa, las primeras emisiones serán el próximo domingo 12 de octubre, con los encuentros Detroit Lions-Kansas City Chiefs a las 2:15 horas en Cuatro y Denver Broncos–New York Jets a las 15:30 horas a través de Mediaset Infinity.

A partir del domingo 12 de octubre y hasta el próximo 4 de enero, Cuatro emitirá cada domingo desde las 2:15 horas el 'Sunday Night Football', considerado el partido más relevante de cada jornada. Además de estos 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrecerá el 2025 NFL Madrid Game que se jugará el domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu y que supondrá la primera vez que la NFL dispute en España un partido de la temporada regular, en el que los Washington Commanders se enfrentarán a los Miami Dolphins. Concluida la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs, uno por cada ronda, y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero.

La oferta televisiva se ampliará a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo a las 22:00 horas; los tres partidos europeos programados en Londres (12 y 19 de octubre, 15:30h) y Berlín (9 de noviembre, 15:30h); uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda).

Las voces españolas de la NFL

Todo ello bajo la narración de los mayores especialistas de la NFL en nuestro país: José Antonio Ponseti, Iker Sagasti, y Javier Gómez, acompañados por los expertos Luis Jones y David 'Serpi'. Ponseti y Sagasti serán las voces de los partidos en Cuatro, mientras que Sagasti y Gómez encabezarán las retransmisiones de los encuentros dominicales en Mediaset Infinity y del 2025 NFLMadrid Game.

'ElDesmarque' también jugará un papel importante y ampliará su formato. Los jueves por la noche, tras 'ElDesmarque Madrugada', Cuatro emitirá 'ElDesmarque Quarterback', un espacio breve y concebido para acercar la esencia de la NFL al público español. Por otro lado, en 'ElDesmarque Cuatro Mediodía', presentado por Manu Carreño, se ofrecerá semanalmente un repaso con lo más destacado de cada jornada.