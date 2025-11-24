«Norte y Sur»: más allá de la batalla

Está claro que Patrick Swayze hacía tres cosas como nadie. Una era bailar y levantar a su compañera en un campamento de verano; la segunda, cerámica fantasmal, y la tercera era mirar al horizonte en la cruenta guerra civil americana entre «Norte y Sur», la serie de 1985 de la ABC que se convirtió en todo un fenómeno televisivo. Para alegría de los nostálgicos, VinTV, canal producido por AMC Networks, estrena hoy la ficción basada en el bestseller de John Jakes. Ideada y creada por David L. Wolper y dirigida por Richard T. Heffron, Kevin Connor y Larry Peerce. La música es de Bill Conti («Rocky»).

Dos familias se adaptan a los sucesos en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX: los Hazard, del norte, y los Main, del sur. La historia gira en torno a la amistad entre George Hazard y Orry Main, que se conocen en West Point. George (James Read) es de una próspera familia industrial de Filadelfia y Orry (Patrick Swayze) es hijo de un poderoso propietario de plantación en Carolina del Sur. La narrativa explora amistad, lealtad, amor y las divisiones sociales y políticas que conducirán a la Guerra de Secesión.

A lo largo de sus tres temporadas y 15 episodios, se muestran acontecimientos como la guerra contra México, la imposibilidad de la reconciliación entre familias enfrentadas y el paso por la Guerra Civil estadounidense con sus tragedias personales y colectivas. El conflicto se intensifica cuando uno lucha por la Unión y otro por la Confederación. La producción destacó por su cuidado histórico y por un elenco coral que incluye a Lesley-Anne Down, Morgan Fairchild, David Carradine y Kirstie Alley, además de invitados como Elizabeth Taylor, Robert Mitchum y Olivia de Havilland. Los espectadores recordarán las coreografías de duelos a espada y enfrentamientos militares. También aparecieron figuras históricas como Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Jefferson Davis y Robert E. Lee.

Estas fueron las claves de su éxito frente a otros titanes televisivos como «El Equipo A», «El coche fantástico» o «MASH». La miniserie fue una superproducción, con episodios de hora y media, cientos de extras, localizaciones espectaculares y miles de trajes, muchos basados en modelos reales. El rodaje fue extenso, con escenas épicas bajo el abrasador sol del sur de EE. UU. y lluvias torrenciales.

Ese año fue el de Patrick Swayze, que se consolidó como actor dramático y galán. Se implicó tanto que colaboró en la coreografía de los duelos a espada. Kirstie Alley aportó intensidad desde su papel de abolicionista, mientras que Lesley-Anne Down dio elegancia y tragedia a Madeline.

El éxito de «Norte y Sur» fue rotundo, triunfando en EE. UU. y en España, donde TVE la emitió en 1985. La tercera temporada (1994) tuvo menor presupuesto, lo que redujo su brillo, pero aun así cerró la saga con fuerza. La serie —que costó 55 millones de dólares, la más cara de su época— sigue siendo un clásico en reposiciones y plataformas.