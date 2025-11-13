Prime Video publica el tráiler de “Fallout” Temporada 2 con la llegada a New Vegas

Prime Video ha revelado un nuevo adelanto de la segunda temporada de "Fallout", confirmando que la historia trasladará a los protagonistas al corazón del desierto del Mojave y, especialmente, a la peligrosa y codiciada ciudad de New Vegas. Tras el final de la primera temporada, Lucy continúa la búsqueda de su padre después de su traición, mientras que el Ghoul sigue aferrado a la posibilidad de encontrar a su familia, que podría haber sobrevivido al Gran Guerra.

Según la descripción oficial facilitada por la plataforma, "la nueva temporada retomará los hechos inmediatamente después del épico desenlace de la primera entrega y llevará a los espectadores por un viaje a través del Yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas". Este nuevo escenario amplía el alcance del universo televisivo, acercándolo a uno de los territorios más emblemáticos de la saga.

Uno de los fichajes más llamativos es el de Justin Theroux, que se incorpora al reparto para interpretar a Robert House, figura clave en la mitología de la franquicia y gobernante de facto del Strip de New Vegas. En el universo del videojuego, House se anticipa al ataque nuclear y fortifica la ciudad mientras preserva su cuerpo en un estado de coma, asegurando así su dominio cuando despierte un siglo después. La serie ya insinuó en su primera temporada su participación en el destino del Mojave, mostrando su rol en los planes de Vault-Tec.

Theroux se une al elenco encabezado por Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner, quienes regresan para continuar las tramas abiertas en la primera temporada.

La producción vuelve a estar en manos de Kilter Films, con Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham como productores ejecutivos. Sus creadores, Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, repiten como showrunners, mientras que Todd Howard y el equipo de Bethesda Game Studios participan nuevamente como productores ejecutivos junto a James Altman de Bethesda Softworks.

La segunda temporada de "Fallout" llegará a Prime Video el 17 de diciembre, con estrenos semanales que culminarán en su final de temporada el 4 de febrero.