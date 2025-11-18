'La que se avecina' Temporada 16: fechas de estreno en Amazon Prime Video episodio por episodio

La temporada 16 de 'La que se avecina' llega por fin a Amazon Prime Video y lo hace con un calendario de estrenos escalonado que muchos fans querrán tener a mano. Aunque el primer episodio se estrena hoy, 18 de noviembre, el resto de capítulos irán llegando semanalmente hasta principios de enero. Para que no te pierdas ninguno, aquí te dejamos la guía completa con todas las fechas episodio por episodio.

Episodio 1: 18 de noviembre

Episodio 2: 25 de noviembre

Episodio 3: 2 de diciembre

Episodio 4: 9 de diciembre

Episodio 5: 16 de diciembre

Episodio 6: 23 de diciembre

Episodio 7: 30 de diciembre

Episodio 8: 6 de enero

Decisión histórica de los hermanos Caballero en 'La que se avecina': reducirán la duración de los episodios a la mitad

Laura Caballero espetó que los capítulos de 'La que se avecina' se verán reducidos, volviendo a los primeros años de los hermanos Caballero en televisión, con capítulos de unos 40-50 minutos de duración. "Es una bendición, porque es que ya los capítulos de 80 minutos, aparte de estar completamente, ya no fuera ni de mercado, es que está fuera de la vida de las personas. Estamos en un momento de consumir cosas muy rápido, cortas, ya se están viendo series asiáticas de un minuto por capítulo. Imagínate, ya estamos con un momento de estrés que los 80 minutos se quedan ya muy desfasados para producir, para crear tramas, para todo. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y saber rizar el rizo del rizo del rizo. Creo que aquí todo queda más lógico y para la comedia más todavía. Para mí el formato perfecto de comedia", espetaba Laura Caballero que achacó que la duración de más de una hora se debe a las presiones de los directivos. Cómo tenía esas audiencias, te empezaban a pedir diez más, diez más y luego juntaban dos y unas cosas de monográficos", comentaba la directora y guionista de la exitosa ficción española.

Alberto Caballero celebra el éxito del capítulo 200 de 'La que se avecina' en cines

Alberto Caballero celebró el estreno del episodio 200 de 'La que se avecina' con un entusiasmo comprensible tras el inesperado éxito en salas. Ayer viernes, el capítulo se colocó 4º en la cartelera global, a pesar de proyectarse únicamente en 50 salas de Yelmo, logrando además el mejor promedio de asistentes por cine. El productor agradeció el apoyo del público y reconoció, con humor, que "este evento se nos ha ido de las manos", reflejando la sorpresa y la satisfacción por una acogida tan masiva.