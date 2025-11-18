Álvaro Morte explica en 'El Hormiguero' los entresijos de interpretar a Adolfo Suárez en la nueva serie de Movistar Plus+

Esta noche en 'El Hormiguero', Álvaro Morte visita el programa de Antena 3 liderado por Pablo Motos para profundizar en 'Anatomía de un instante', la miniserie que Movistar Plus+estrenará el 20 de noviembre. En esta producción, dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro de Javier Cercas, el actor se mete en la piel de Adolfo Suárez en un relato que revisita uno de los episodios clave de la transición democrática.

Movistar Plus+ prepara el estreno de 'Anatomía de un instante', la ambiciosa serie dirigida por Alberto Rodríguez y escrita junto a Rafael Cobos y Fran Araújo, basada en el aclamado libro homónimo de Javier Cercas. El proyecto se presentó en el Festival de San Sebastián y llegará a la plataforma el 20 de noviembre. Con un reparto encabezado por Álvaro Morte (en el papel de Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo), Manolo Solo (Gutiérrez Mellado) y David Lorente (Antonio Tejero), la ficción reconstruye con precisión los momentos previos, durante y posteriores al golpe de Estado que sacudió a España en 1981. La serie, de cuatro episodios de 50 minutos, disecciona no solo los hechos ocurridos en el Congreso, sino también el contexto político y social de la transición democrática, mostrando las tensiones internas del Ejército y los miedos de una sociedad que acababa de salir de una dictadura. 'Anatomía de un instante' promete ofrecer una mirada introspectiva sobre los personajes que protagonizaron aquel momento, especialmente sobre los tres hombres que, mientras los disparos resonaban en el Hemiciclo, decidieron no agacharse.

Conocido por su papel como 'El Profesor' en la aclamada serie 'La Casa de Papel', Morte ha ganado el corazón del público tanto nacional como internacional. Tras su paso por otras producciones televisivas españolas como 'Amar es para siempre' y 'El secreto de Puente Viejo', su participación en 'La casa de papel' le catapultó a la fama global al igual que a gran parte del reparto de la serie.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana miércoles llegará cargado de humor y frescura con la visita de Los Morancos, habituales del programa y garantía de diversión. El dúo cómico presentará 'Bis a Bis', la obra con la que regresan a Madrid y que podrá verse en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre. Además de hablar de la gira, compartirán detalles del nuevo espectáculo que están preparando, adelantando anécdotas y sorpresas para sus seguidores. La semana cerrará el jueves con la presencia de Marta Sánchez, que se sentará junto a Pablo Motos para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. La artista presentará su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir del 21 de noviembre.