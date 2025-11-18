Una concursante de 'OT 2025' aclara por fin si se puede fumar dentro de la Academia

En las primeras ediciones de 'Operación Triunfo'era habitual ver a los concursantes de la edición disfrutar de un cigarrillo durante los descansos entre ensayo y ensayo. Bustamante o Chenoa, por poner un ejemplo, se les ha visto fumar dentro de la Academia, ya que a principios de siglo XXI se podía fumar en el interior de los edificios hasta su prohibición total en el año 2011. En este tipo de concursos de convivencia, como por ejemplo 'Gran Hermano', hay una sala oculta sin cámaras en la que los participantes que fumen puedan ejercer su derecho a fumar sin problemas. Sin embargo, Salma de Diego, concursante de 'OT 2025', ha asegurado que desde que Amazon Prime Video se ha hecho con la producción del concurso, los concursantes ya no pueden fumar dentro de la Academia de 'Operación Triunfo'.

La alicantina, segunda expulsada de esta edición, ya esta fuera de la Academia y se sinceró sobre este aspecto en el pódcast 'Vaya Vaina'. Salma de Diego comentó que no ha sentido la necesidad de fumar en ningún momento y que ha llevado bien "el mono" de no poder fumar, ya que comenta que dentro "estas todo el tiempo ocupado y que no piensas en ello". Además, reveló que en la Gala 0 tiró el paquete de tabaco a la basura y desde que entró nunca pensó en fumar.

Descubre en qué localidad de Cataluña está la Academia de 'OT 2025'

La Academia de 'OT 2025' se encuentra en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, y este año estrena un espacio completamente renovado bajo criterios de sostenibilidad y diseño vanguardista. Con más de mil metros cuadrados, el centro ha sido adaptado para aprovechar la luz natural, integrar vegetación y generar un ambiente saludable y creativo para los concursantes. Como novedad, incorpora zonas interactivas con piezas de Lego que refuerzan el trabajo en equipo y la imaginación. Pero la experiencia de 'OT' no se limita a las paredes de la Academia: Terrassa, a solo 30 kilómetros de Barcelona, ofrece un entorno cultural y natural privilegiado. La ciudad combina patrimonio histórico con la cercanía al Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, lo que convierte este enclave en un escenario único que equilibra el bullicio artístico del concurso con la calma de un destino lleno de historia, arte y naturaleza.