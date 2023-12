¿Qué pasa si rebasamos los límites?

Pareciera últimamente que, hablando de series, la creatividad está un poco sobrevalorada. Mientras las casas productoras y los creativos se sacan ideas originales de la chistera para parirlas y llevarlas a la realidad virtual de las pantallas para que, después, el público dicte su implacable sentencia, otros replican viejas fórmulas exitosas para alcanzar las mismas metas. Ambos caminos son válidos, sólo que uno conlleva más riesgo que otro, aunque, finalmente, es el espectador el que, con su mando a distancia, decidirá quién acertó.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Sencillo, Movistar Plus+ acaba de estrenar, el pasado lunes 4 de diciembre, “La pareja de al lado”. Una producción que eligió el segundo de los caminos que comenté unas líneas arriba. Y es verdad que, aunque haya elegido el aparentemente más sencillo (o el de menos riesgo previsible), el resultado es excelente porque funciona, y muy bien.

“La pareja de al lado” tiene todos los elementos para cumplir con su objetivo: entretener. Veamos, se cimienta en una historia de contrastado éxito, como lo es la novela homónima de Saskia Noort, que no sólo fue finalista de los Premios Goodreads 2016, sino que fue uno de los libros más vendidos y de los mejores del año para “The New York Times”. A esa base, se agregan dosis generosas de acción, traición, cotilleo tradicional, intensidad y mucha tensión sexual, en una trama fácil, que a veces resulta predecible, pero que engancha y no te carga demasiado. Además, para no pillarse los dedos, se apoyan en la elección de Sam Heughan, como uno de los protagonistas, quien ya cuenta con una sólida base de seguidores tras encabezar la apasionante “Outlander”. Así que, metes todo eso en una productora, la agitas con un buen reparto y equipo técnico, y el resultado es una excelente excusa para sentarte delante de la tele, olvidarte de la rutina diaria y pasar un buen rato.

Pero cuidado, que tampoco se trata de una serie ligera, una de ver y a otra cosa, porque, como mencioné antes, la base es sólida. “La pareja de al lado” se sumerge en una realidad cotidiana, la del drama de las parejas que, a pesar de estar consolidadas, pasan por problemas naturales que les empujan a buscar apoyo fuera del núcleo familiar. Y ahí empieza todo. La pregunta que queda en el aire y que se convierte en el pegamento que te sujeta a la silla y olvidar el mando a distancia es: ¿De qué serías capaz cuando ya has sobrepasado tus límites? Lo dejamos ahí.

La trama se inicia con la llegada de Evie (Eleanor Tomlinson) y Pete (Alfred Enoch) a una urbanización alejada del bullicio del centro urbano, una de casas amplias y familiares donde la vida transcurre más tranquilamente. A pesar de su relación saludable y su deseo de ampliar la familia, enfrentan dificultades para concebir. Desde el momento en que descargan las cajas de la mudanza, entran en contacto con Becka (Jessica De Gouw) y Danny (Sam Heughan), una pareja que reside en la misma calle. Con edades similares y una aparente disposición para construir nuevas amistades, Evie reconoce que son extremadamente atractivos.

No hace falta más que una breve interacción para percibir que los vecinos representan un torbellino sexual capaz de sacudir los cimientos de la relación monógama y conservadora de Evie y Pete. “La pareja de al lado” incluso anticipa este desenlace con una escena en el bosque, donde los cuatro personajes se encuentran, con Evie corriendo en lencería y Pete visiblemente desquiciado, sosteniendo un arma. Mencionamos lo de la acción, ¿recuerdan?

En segundo plano, la trama se enriquece con otras historias complementarias. Danny, quien trabaja como policía, acepta un empleo como agente de seguridad para un empresario corrupto, sujeto que Pete investiga como periodista. Becka experimenta el acoso de un vecino (Hugh Dennis) que llega a infiltrarse en su hogar para oler ropa interior y revisar archivos de la cámara, incluyendo videos de sus intercambios de pareja. Además, para entender mejor a Evie, se explora su dinámica familiar, revelando cómo la influencia de un padre, que es prácticamente un fanático religioso, impactó en su forma de relacionarse con los hombres.

Para seis capítulos, hay material más que de sobra para redondear una serie que, a pesar de ciertos toques de ingenuidad, adopta un enfoque menos convencional a la hora de abordar las múltiples naturalezas de las relaciones conyugales actuales, normalizándolas y aprovechando todas las opciones de intrigas que pueden generar para usarlas a favor de la historia. Es cierto, no es la serie que te cambiará la vida, pero tampoco sentirás que has perdido el tiempo.

Sam Heughan, la cara visible de un equipo bien engranado

“La pareja de al lado” está protagonizada por Sam Heughan (“Outlander”, “Caza al culpable”), Eleanor Tomlinson (“Poldark”, “The Outlaws”), Alfred Enoch (“Cómo defender a un asesino”, “Fundación”) y Jessica De Gouw (“Vienna Blood”, “Pennyworth”). “La pareja de al lado” ha sido creada y escrita por David Allison (“Marcella”, “Bedlam”), y está dirigida por Dries Vos (“Caza al culpable”, “Profesor T”). Eagle Eye Drama se ha encargado del desarrollo para Channel 4 y Starz. La serie, estrenada el pasado lunes 4 en Movistar Plus+, está compuesta por seis episodios que se irán estrenando cada lunes hasta completar la temporada.