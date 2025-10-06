Lo que no te puedes perder esta semana en "La Promesa": el adiós de Petra, la pedida de Ángela y el regreso más impactante

La tranquilidad en el palacio de los Luján no dura más de un suspiro. Esta semana en "La Promesa", la pedida de mano de Lorenzo a Ángela irrumpe como un terremoto emocional que descoloca a toda la familia... y especialmente a Curro. El joven, que lo ha intentado todo para frenar ese compromiso, se encuentra completamente derrotado, viendo cómo el amor de su vida se le escapa de las manos en plena cena familiar.

Pero no es el único que sufre. Petra está gravemente enferma, y el diagnóstico no deja lugar a esperanzas: tétanos. Mientras Samuel emprende una carrera contra el tiempo en busca del suero salvador, el servicio y los señores se tambalean ante la noticia. Entre tanto caos, un golpe de efecto devuelve algo de aliento: ¡Pía está de vuelta! Su reaparición trae más preguntas que respuestas, empezando por la más urgente: ¿dónde está Ricardo?

La desaparición de Catalina sigue pesando sobre Adriano, que ya había pensado en marcharse, aunque las palabras de Martina le han hecho quedarse. Justo con ella se muestra más cercano, y Jacobo empieza a notar esa complicidad. Martina, por su parte, intenta proteger a la familia ocultando a su madre la inminente boda entre Ángela y el capitán De la Mata, una noticia que amenaza con dinamitar la poca calma que queda.

Y mientras los Luján lidian con dramas propios, las tramas personales se tensan aún más. Vera rompe definitivamente con Lope, Enora manipula a Toño, y Manuel desconfía abiertamente de ella. ¿Está jugando con todos? Las dudas no dejan de crecer, especialmente cuando se descubre que el detective contratado por Leocadia forma parte de un oscuro plan para hacerse con La Promesa.

La tensión escala el jueves cuando Leocadia reacciona de forma inesperada al enterarse del paseo de su hija con Lorenzo, y estalla al descubrir que Curro ha intentado robar un collar. ¿Desesperación o último recurso? Mientras tanto, Enora juega sus últimas cartas, logrando convencer a Manuel con una versión amañada de sus actos.

La tensa semana de la serie de RTVE culmina el viernes con un panorama incierto. Petra sigue entre la vida y la muerte, Pía duda si marcharse para buscar a Ricardo, y Vera miente para visitar a su padre. Curro y Ángela, completamente acorralados, no saben cómo frenar lo inevitable. Ella suplica tiempo, él se enfrenta a su suegra... pero ya nada parece suficiente. El palacio se ha convertido en un campo de batalla emocional, y nadie saldrá ileso.