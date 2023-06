"Rapa": crímenes entre nécoras y vino

La serie «Rapa» ya se situó en su primera temporada en Movistar Plus+ en la cima del «Whodunit», relato detectivesco en el que las pistas nos desenmascaran quién lo hizo antes de desvelarlo en el clímax de la ficción. Maite (Mónica López) es una sargento de la Guardia Civil que vive para el trabajo y su obsesión por los casos que investiga no siempre llega a buen puerto. En su vida se ha mezclado Tomás (Javier Cámara), un exprofesor de literatura hastiado, malhumorado y diagnosticado de ELA, que tiene un instinto singular para investigar casos donde otros se han dado por vencidos. En esta segunda entrega de «Rapa», que se estrena hoy, nuestra dupla se encargará de dos casos simultáneamente, con lo que la diversión y la calidad se multiplican por dos. LA RAZÓNhabló con sus protagonistas.

«Los guionistas han removido Roma con Santiago, no solo de guiones, para que «Rapa» sea la serie gallega por excelencia», se refiere Javier Cámara a los creadores también de «Hierro», Pepe Coira y Fran Araújo, y al director, Jorge Coira: «Ellos son gallegos, vuelven a su casa, por muchas cosas....». Como relata el actor, «es una serie en la que haces una exposición de un lugar idílico como Cedeira, como Valdoviño, como Ferrol... como Ferrolterra. Hay muchos condicionantes que generan que ya la serie tenga mucho de por sí». Y es que todas esas localizaciones con su climatología, sus ríos y sus paisajes son uno de los puntos fuertes de «Rapa», donde las imágenes se vuelven potentes para contextualizar el crimen.

En esta ocasión, Maite tendrá que solucionar un asesinato en el Arsenal militar de Ferrol, mientras que Tomás se empeña en solucionar un caso a punto de prescribir. Pero siempre la relación entre dos es fundamental para la serie: «Nos basamos más en la relación de estos dos personajes que en lo que traían detrás», aclara Cámara, que hace hincapié en que «el espectador, en el primer capítulo de la primera temporada ya descubre quién es el asesino. Entonces dices ‘‘hostia, espérate, aquí vamos por detrás todos’’». Así vemos una serie ya madurada con sus personajes bien formados y donde el espectador solo tiene que disfrutar. Para el actor, «en esta segunda temporada hemos podido hacer lo que estábamos sembrando en la primera», y rescata la idea de que Tomás, «esta mala hostia no viene simplemente de que es un tipo que es un sarcástico y un desubicado. Es un tipo que está viviendo una realidad tan dura que le sale bilis por la boca y que en el fondo no quiere ni pensar, ni que le tengan la más mínima conmiseración. Es algo que le daría un asco terrible. Y a la vez es un tipo que no se enfrenta a su realidad». Cada escena con López y Cámara hace subir la bolsa y es uno de los alicientes para sus actores: «Los dos personajes; cómo se odian, cómo se investigan, cómo se conocen. Era lo que más nos llamaba. Es decir, si no hubiésemos trabajado los dos juntos, no se hubieran creado los dos personajes». Pero en esta segunda entrega, ya «conocemos» a ambos y entendemos la posición de cada uno gracias a las nuevas tramas como matiza Cámara: «Coge el peso que tiene la enfermedad; el hecho de que vivan juntos; de que estén juntos, pero no revueltos; que se respeten. Hay un montón de cosas en las que no se hablan, pero siempre está en las conversaciones el respeto mutuo que se tienen. Es como una pareja perfecta: dos amigos que ni se tocan». Volveremos a disfrutar de esas cenas a dos bandas con vino y unas nécoras. «Es el ritmo español, europeo, frente a otro tipo de triller. Siguen trabajando porque les apasiona su trabajo, pero siempre con una copa de vino o con la televisión de fondo, pero no la ven. Ese es el momento de ellos. Son una burbuja. Ellos no se ven desde fuera, pero hacen un buen equipo», matiza Cámara.

En esta ocasión casi serán un trío, con el espectacular papel de Tacho en manos del joven Darío Loureiro, y que hará las veces de chofer y niñera (y un poco Watson también). También cuenta esta segunda temporada con una colección de secundarios de lujo encabezada por Carlos Blanco, Federico Pérez Rey, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Iolanda Muíños, Chisco Amado, Adrián Ríos, Fran Lareu, Pepe Ocio y Sabela Arán. Hasta el momento de la entrevista nadie les pudo confirmar una tercera temporada que se anunció ese mismo día, pero Cámara lo tenía muy claro: «No sabemos de qué va, la nueva temporada la vamos a exigir. Pero no está en contrato: ¿quién hace ahora tres temporadas?, nadie. Pero nosotros la vamos a hacer, te lo aseguro». Profético.