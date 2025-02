"La Residencia": la gran apuesta de la productora de "Los Bridgerton"

Una de las series más aclamadas en estos últimos años de Netflix ha sido "Los Bridgerton". De hecho, hace unos días la plataforma de streaming reveló algunas imágenes y nuevas pistas acerca de su cuarta temporada. Ahora, hemos conocido que la productora de ese producto, Shonda Rhimes, ha decidido hacer otra gran apuesta.

En concreto, con la serie titulada en castellano "La Residencia" ("The Residence", en inglés). Según la sinopsis de Netflix, esta obra audiovisual consiste en "una excéntrica y brillante inspectora que investiga un crimen en la Casa Blanca, donde todos los empleados e invitados a la cena de Estado esconden un secreto y podían ser el asesino".

¿Cuándo es el estreno?

Esta serie, creada por Paul William Davies, constará en su primera temporada de un total de ocho episodios y tiene muchas semejanzas con el clásico juego de mesa llamado 'El Cluedo'. Además, está inspirada en la novela escrita por Kate Anderson Brower bajo el siguiente título en inglés: "The Residence: Inside the Private World of the White House".

Según ha desvelado la plataforma estadounidense de streaming, el estreno de este proyecto será el próximo 20 de marzo de 2025. Por ello, y para ir generando un mayor interés, Netflix ha publicado en su canal de YouTube el primer tráiler oficial de este supuesto thriller en el que podemos apreciar muchas escenas de misterio y un tono de sátira o comedia en muchos de sus personajes.

¿Quiénes son los protagonistas?

Por otro lado, y no menos importante, debemos hablar del espectacular elenco de actores y actrices que van a interpretar los diferentes protagonistas de la primera temporada de la serie "La Residencia". Tal y como podemos ver en las primares imágenes, la protagonista principal está interpretada por Uzo Aduba y es la encargada de desvelar quién ha pertrechado el asesinato en la Casa Blanca. Tiene que cubrir 132 habitaciones y encontrar al culpable entre 157 sospechosos.

Junto a ella, encontramos a otros grandes profesionales como Giancarlo Esposito o Randall Park, también en papeles más protagonistas. De la misma manera, vamos a mencionar a otros actores que participan: Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino o Isiah Whitlock Jr. Además, parece que en esta primera temporada también van a participar como cameos algunas estrellas invitadas: Eliza Coupe, Jane Curtin, Julian McMahon y Kylie Minogue, quien se interpretará a sí misma.