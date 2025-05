Revelados nuevos detalles de la continuación de 'Érase una vez en Hollywood' con Brad Pitt y David Fincher

El 1 de abril es el día de los inocentes en Estados Unidos y todo parecía indicar que la noticia de la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' era una broma de los medios de comunicación pero no. Netflix va muy en serio con esta nueva película, que contará con Brad Pitt en la actuación y David Fincher detrás de las cámaras.

Todo lo que sabemos de esta no "secuela"

David Fincher dirigirá para Netflix una continuación de 'Érase una vez en Hollywood', el exitoso filme de Quentin Tarantino protagonizado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en 2019. Aunque no se trata de una secuela al uso, la película retomará el universo narrativo de la original, centrándose esta vez en Cliff Booth, el doble de acción interpretado por Pitt, y situando la historia en 1977. Así lo ha confirmado Sean Fennessey, productor y amigo de Tarantino, en el pódcast The Big Picture, donde explicó que el proyecto, pese a la fama de Fincher por abandonar desarrollos, tiene muchas probabilidades de hacerse realidad. De hecho, el rodaje podría comenzar en julio. Fennessey aclaró que la nueva entrega debe entenderse como una obra ambientada en el mismo mundo que la anterior, similar a cómo El sueño eterno y Adiós, muñeca compartían personaje sin ser continuaciones directas. El contexto histórico será clave: el declive del Nuevo Hollywood, la irrupción del fenómeno 'Star Wars' y el auge del vídeo doméstico ofrecerán el escenario perfecto para una nueva sátira cinematográfica con el sello personal de Fincher.

Así es la novena película de Tarantino

'Once Upon a Time in Hollywood' sigue la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor de televisión en decadencia, y su inseparable doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt), mientras intentan mantenerse relevantes en la industria cinematográfica de finales de los años 60. Ambientada en Los Ángeles en plena transformación, la película entrelaza la lucha de Rick por recuperar su estatus con la llegada de nuevos talentos como Sharon Tate(Margot Robbie), todo ello en un contexto donde la amenaza de la familia Manson se cierne en el horizonte. Obra maestra de Quentin Tarantino, combina una ambientación nostálgica, una historia cautivadora y actuaciones brillantes de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.Su mezcla de humor, drama y suspense, junto con su forma única de reimaginar hechos históricos, la convierten en una experiencia cinematográfica imperdible, que sirvió de cantera a grandes actores de la actualidad.