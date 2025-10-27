Ocho películas para no dormir: el maratón de Halloween más aterrador llega a Cosmo

Hay muchos tipos de miedo, y Cosmo quiere que los vivas todos. Del lunes 27 al viernes 31 de octubre, el canal propone un ciclo de películas para celebrar Halloween con una dosis extra de adrenalina. Bajo el título "El miedo tiene muchas caras", el especial recorre los rincones más oscuros del cine con una selección de títulos que atacan donde más duele: en lo físico, lo sobrenatural, lo psicológico y lo espiritual.

Aquí no se trata solo de gritos y sangre. Hay miedo que acecha en el silencio, miedo que se disfraza de amor, miedo que te observa desde la esquina del salón. Cosmo propone mirar al monstruo sin pestañear, y reconocer que, a veces, lo que más nos asusta también nos fascina. Cada noche es un espejo deformante que muestra una cara distinta del horror.

En esta maratón encontrarás de todo: vampiros torturados por su propia naturaleza, escritores atrapados por admiradoras psicóticas, adolescentes enfrentándose a entidades malignas y cárceles donde lo inexplicable se convierte en ley. No es un ciclo para cobardes, pero sí para valientes curiosos, para quienes disfrutan explorando los límites del miedo con una manta en los pies y el mando a mano.

El gran acierto de Cosmo es no limitarse al susto fácil. Aquí el terror es un vehículo para hablar de obsesión, fe, poder, fragilidad humana y violencia cotidiana. Desde los clásicos del género hasta propuestas más recientes y perturbadoras, esta semana es una invitación a no apagar la luz. Porque el miedo, si se mira de frente, se transforma.

Y por si todo esto fuera poco, la programación está diseñada como una montaña rusa emocional: arranca suave, se vuelve impredecible, te sacude en mitad del trayecto y termina con un descenso brutal. Si alguna vez dijiste "a mí no me da miedo nada", tal vez este ciclo tenga algo que decirte.

Aquí tienes el plan completo. Elige tu noche, o quédate las cinco:

Programación especial COSMO: "El miedo tiene muchas caras"

Lunes 27 de octubre

"Morbius" (00:00h) – Ciencia y oscuridad se mezclan en un experimento que sale mal. El antihéroe perfecto.

Martes 28 de octubre

"La muerte os sienta tan bien" (22:00h) – Comedia negra donde la belleza eterna se convierte en maldición.

"Misery" (23:45h) – Stephen King en estado puro. La admiración llevada al límite de lo enfermizo.

Miércoles 29 de octubre

"No respires 2" (23:10h) – Cuando el silencio mata. Tensión a pulmón contenido.

Jueves 30 de octubre

"La milla verde" (22:00h) – Milagros, muerte y redención en el corredor de la muerte.

Viernes 31 de octubre