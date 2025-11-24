“Steal”, el thriller británico de atracos con Sophie Turner que apunta a convertirse en fenómeno

Sophie Turner vuelve a escena, pero esta vez las espadas no son medievales, sino financieras. La estrella que dio vida a Sansa Stark en "Juego de Tronos" regresa con fuerza en "Steal", el nuevo thriller de atracos de Prime Video que promete tensión, giros inesperados y una protagonista en el centro del huracán. Las primeras imágenes ya han sido reveladas y el estreno está previsto para el 21 de enero de 2026.

"Steal" no es solo otra serie de atracos. Es una inmersión en el caos de un robo milimétricamente planeado dentro de una gestora financiera, Lochmill Capital, donde Zara, una empleada corriente interpretada por Turner, se ve arrastrada al epicentro de una operación que apunta directamente a los fondos de pensiones de miles de personas. Lo que empieza como un día cualquiera en la oficina, acaba con armas, decisiones límite y vidas en juego.

Junto a Turner están Archie Madekwe, conocido por "Saltburn", y Jacob Fortune-Lloyd, rostro habitual de la ficción británica reciente. Madekwe da vida a Luke, el mejor amigo de Zara, con quien se ve obligada a colaborar para sobrevivir al atraco. Al otro lado, el DCI Rhys (Fortune-Lloyd) intenta resolver el caso mientras lucha contra su adicción al juego, un vicio que nubla su juicio y pone en jaque la investigación.

La tensión no está solo en el dinero. "Steal" se adentra en las grietas del sistema financiero y en las motivaciones humanas que muchas veces no tienen nada que ver con los billetes. Secretos, traiciones y una red de intereses cruzados convierten esta serie en algo más que una historia de acción: es una radiografía de la ambición contemporánea.

La producción corre a cargo de Amazon MGM Studios junto a Drama Republic, responsables de algunos de los dramas británicos más potentes de los últimos años. La serie consta de seis episodios que estarán disponibles en más de 240 países y territorios, lo que deja claro que Amazon apuesta fuerte por este nuevo título.

Con "Steal", Sophie Turner se aleja definitivamente del pasado y se posiciona como uno de los rostros más versátiles del thriller actual. Ya no es la joven noble atrapada en juegos de poder; ahora es una mujer corriente obligada a luchar contra el caos con la misma intensidad con la que antes lo hacía en los Siete Reinos. La historia ha cambiado, pero el magnetismo sigue intacto.