Álex Márquez visita hoy 'El Hormiguero' tras disputar su mejor temporada en MotoGP

Dos semanas después de recibir a su hermano y campeón del mundo, 'El Hormiguero' recibe hoy a Álex Márquez, subcampeón de MotoGP con Gresisni Racing. El piloto español ha disputado la mejor temporada de su carrera en la categoría reina del motociclismo y desvelará en el programas de las hormigas más famosas de la televisióntodos los detalles de este asombroso torneo 2025.

Siguiendo la estela de su hermano Marc

Alejandro Márquez Alentà, nacido en Cervera en 1996, se ha consolidado como uno de los pilotos españoles más destacados del motociclismo moderno. Tras progresar por las categorías inferiores del Campeonato de España, dio el salto al Mundial en Moto3, donde su talento despegó rápidamente. Con el equipo Estrella Galicia 0,0 logró su primer título mundial en 2014 gracias a una temporada marcada por la regularidad y una intensa lucha con Jack Miller. Su paso a Moto2 en 2015 supuso un periodo de adaptación complicado, aunque con el tiempo se convirtió en un referente de la categoría. En 2019 alcanzó la cima al proclamarse campeón del mundo tras una campaña muy sólida, confirmando así su madurez deportiva.

Marc y Álex Márquez, primero y segundo en el Sprint de Tailandia Agencia EFE

El ascenso a MotoGP llegó en 2020 de la mano de Repsol Honda, donde compartió box con su hermano Marc. Tras dos temporadas en Honda, encontró estabilidad en Gresini Racing, equipo con el que firmó su mayor logro en la categoría reina: su primera victoria en el GP de España de 2025, que lo encaminó hacia el subcampeonato. Además de su trayectoria individual, Álex forma junto a Marc Márquez una pareja histórica: son los únicos hermanos que han alcanzado títulos mundiales y numerosos hitos compartidos en el motociclismo.

