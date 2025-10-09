Telecinco anuncia el estreno en abierto de la temporada 14 de 'La que se avecina' tras su paso por Prime Video

Telecinco ha comenzado a emitir las primeras promociones de la temporada 14 de 'La que se avecina', una entrega que los seguidores de la comedia llevaban esperando desde hace casi dos años. La cadena de Mediaset anuncia su estreno “muy pronto” en abierto, después de que solo se emitiera su primer episodio en 2023 a modo de avance.

La ficción creada por Alberto y Laura Caballero, uno de los mayores éxitos del humor televisivo español, llega por fin a la parrilla de Telecinco tras su paso por Prime Video, donde se estrenó de forma exclusiva como parte del acuerdo entre Mediaset y Amazon para la producción de las nuevas temporadas. Este pacto establecía que los capítulos se lanzarían primero en la plataforma de streaming antes de su emisión en televisión convencional, lo que ha alargado los tiempos entre ambas ventanas de estreno.

En el anuncio que ya se puede ver en Telecinco, los personajes de Amador Rivas y Agustín Gordillo, interpretados por Pablo Chiapella y Carlos Areces, protagonizan una escena en una consulta médica. En ella, una doctora le comunica al ‘Cuqui’ un sorprendente diagnóstico: “Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal”. A lo que el personaje responde, incrédulo: “Entonces, ¿qué tengo ahí dentro?”.

La secuencia termina con su amigo bromeando e invitándole a mover la cabeza “como cuando te entra agua en la piscina”, antes de que una voz en off confirme el esperado regreso: “La que se avecina, muy pronto en Telecinco”.

Mientras el estreno en abierto se prepara, Prime Video trabaja ya en la postproducción de la temporada 16, con la 17 en fase de desarrollo. A finales de 2024, la plataforma anunció la renovación de 'La que se avecina' por dos temporadas más, garantizando así la continuidad de la serie que lleva más de 15 años en antena.