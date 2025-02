La tercera temporada de "La Casa del Dragón" comenzará de una manera espectacular

La serie "Juego de Tronos", que ha sido una de las más aclamadas entre el público internacional, dio paso a un spin-off que también obtuvo un gran éxito: "La Casa del Dragón". Sus dos primeras temporadas nos dejaron muchas escenas icónicas y personajes que han traspasado las pantallas. Es el caso de Emma D'Arcy, la actriz que interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen.

Todos los aficionados a esta historia tan espectacular están expectantes por la llegada de la tercera temporada, tras un final abrupto en la anterior al reducirse de 10 a 8 capítulos. Según informaciones publicadas, estaríamos en un momento de producción ya que la fecha prevista para su estreno es en el año 2026. Ahora, HBO ha querido revelar algunos detalles de esta tercera temporada.

Una batalla épica

De hecho, la jefa de cine y de series dramáticas de la cadena (Francesca Orsi), en una entrevista con Deadline, ha querido desvelar qué pasará con la 'Batalla del Gaznate' (fue eliminada de la segunda temporada): "Estoy muy emocionada. Creo que te vas a llevar una sorpresa con cómo vamos a empezar la temporada, una batalla emocionante. Será una de las luchas más sangrientas y violentas de la saga".

Queremos recordar que este acontecimiento se refiere a una batalla naval que enfrentará a las dos grandes facciones predominantes durante La Danza de los Dragones: los Verdes y los Negros. El motivo principal de su omisión de la temporada dos fue explicado por el showrunner de la serie, Ryan Condal: "Necesitábamos darle el tiempo y el espacio que se merece".

Una espera necesaria

Además, Francesca Orsi ha querido puntualizar lo siguiente: "La espera ha valido la pena. Acabo de estar en el set y he visto todo lo que había detrás. Me alegra mucho que hayamos esperado porque va a ser mejor que nunca. No creo que en ese momento hubiéramos tenido tiempo para hacer lo que hemos conseguido en esta temporada".

Por otro lado, la jefa de cine y de series dramáticas de HBO ha revelado un fichaje destacado para la producción de la tercera temporada de "La casa del dragón": "Uno de los productores principales es Kevin de la Noy, que ya ha trabajado en Titanic y nos ha traído esa experiencia". Ahora, sólo nos queda esperar para poder ver el resultado.