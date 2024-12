La actriz Emma D'Arcy exige al creador de "La casa del dragón" una curiosa petición para su personaje

Emma D'Arcy, quien interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen en la exitosa serie "La Casa del Dragón", ha expresado su preocupación por la desprotección de su personaje frente a las múltiples amenazas que enfrenta. La actriz británica ha pedido al creador de la serie, Ryan Condal, que se le proporcione un arma para la tercera temporada, argumentando que la situación actual resulta "ridícula".

En una entrevista para el podcast 'Happy, Sad, Confused', D'Arcy ha hablado sobre la vulnerabilidad de las mujeres en el universo de la serie, en comparación con sus contrapartes masculinas. "La condición que he impuesto es que quiero un arma", ha afirmado. "No me importa si es una daga pequeña o una espada corta, pero necesito algo. Esto ya se está volviendo ridículo". La actriz ha resaltado la diferencia en cómo los hombres y las mujeres son presentados en términos de preparación para el combate. "Ellos siempre tienen una espada en la mano, lo que además les da un propósito en pantalla. Mientras tanto, nosotras nos preguntamos: '¿Dónde demonios ponemos nuestras manos?'", ha criticado D'Arcy, quien también ha señalado que esta situación es recurrente en las producciones históricas o de fantasía.

Los tres dragones que se suman a la gran batalla en "La casa del dragón" Max

Aunque su comentario tiene un tono ligero, la actriz ha dejado claro que se trata de una queja seria sobre la falta de igualdad en la representación de los personajes femeninos. "El año que viene, una de mis manos estará ocupada. Quiero una espada, y he sido tajante sobre eso con Ryan. Creo que así será", ha asegurado. La producción de la tercera temporada de "La Casa del Dragón" ya está en marcha, con un estreno programado para mediados de 2026, según ha confirmado recientemente un alto ejecutivo de Max. La serie, ambientada en el universo de "Juego de Tronos", ha sido aclamada por su narrativa compleja y sus interpretaciones, aunque también ha enfrentado críticas por el trato desigual hacia sus personajes femeninos.

'La casa del Dragón' vuelve a Cáceres para grabar su segunda temporada HBO

D'Arcy, cuya interpretación de Rhaenyra ha sido ampliamente elogiada, parece decidida a influir en la evolución de su personaje. Su petición refleja un esfuerzo por dotar a las mujeres de mayor agencia y recursos en un mundo donde las amenazas políticas y físicas son constantes. Aunque Ryan Condal no ha confirmado si cumplirá con la solicitud de la actriz, D'Arcy está convencida de que su propuesta será tomada en cuenta. De ser así, la próxima entrega podría mostrar a una Rhaenyra más preparada para enfrentar los desafíos de la feroz lucha por el Trono de Hierro.