«In Vogue: Los años 90», la cara oculta de la moda

La moda de los años 90 no fue solo ropa, sino un movimiento cultural que trascendió las pasarelas y transformó la cultura pop para siempre. La serie documental de Disney+, «In Vogue: Los años 90», invita al espectador a revivir una era que transformó para siempre el panorama de la moda a través de los ojos de figuras importantes dentro de Vogue: Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman y la infalible Anna Wintour. Este fascinante viaje de seis episodios ofrece una mirada íntima a la par que reveladora a los momentos más decisivos de la década, arrojando luz sobre la evolución del estilo y la influencia que estos años siguen ejerciendo en la moda contemporánea.

La serie, producida por Raw y Vogue Studios, se centra en los cambios radicales y las controversias que marcaron la moda en los 90, un periodo en el que los desfiles se convirtieron en espectáculos mediáticos y los diseñadores, modelos y editores se alzaron como figuras centrales de la cultura. «In Vogue: Los años 90» no se limita a una simple recopilación de desfiles icónicos o entrevistas glamurosas; su valor radica en la profunda narrativa que entrelaza moda, música, cine y política, mostrando cómo estos mundos se entrelazan para redefinir una época.

Desde la popularización del grunge hasta la globalización de la moda estadounidense, la serie explora cómo estos movimientos influyeron en el estilo y la cultura de la época. El nacimiento de las supermodelos, la fusión del hip hop con las pasarelas y la revolución que trajo Tom Ford en Gucci son solo algunas de las muchas historias que se exploran con la profundidad y el detalle que solo Vogue puede ofrecer. La producción destaca por su acceso a testimonios de algunas de las figuras más influyentes de aquel momento, como Kate Moss, Marc Jacobs, Naomi Campbell, Victoria Beckham o John Galliano, quienes no solo definieron la moda, sino que continúan siendo referentes en la actualidad.

"In Vogue: Los años 90" Disney+

El casting de «In Vogue: Los años 90» es un desfile en sí mismo, con apariciones de estrellas de todos los sectores de la sociedad. Desde las icónicas supermodelos hasta diseñadores revolucionarios y figuras del entretenimiento, la serie no escatima en nombres que atraen la atención y aportan autenticidad en todo momento al relato. Entre los testimonios, destacan las reflexiones de figuras como Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Stella McCartney o Hillary Clinton, quienes ofrecen sus perspectivas sobre cómo la moda influyó en sus vidas y carreras.

Asimismo, la serie aborda la complejidad de la industria, mostrando los altibajos, las presiones y la constante competencia que caracteriza al mundo de la moda. En uno de los momentos más reveladores del documental, Anna Wintour describe la intensa presión de llevar a Vogue a la cima, enfrentándose a rivales como Elle y Harper’s Bazaar mientras redefinía lo que significaba estar a la vanguardia. Su liderazgo, a menudo imitado pero nunca igualado, se muestra como un ejemplo de cómo la determinación y la visión pueden transformar no solo una revista, sino toda una industria.

Los años 90 marcaron una ruptura con lo tradicional, y «In Vogue: Los años 90» logra capturar esa revolución con mucha precisión. La serie destaca cómo el estilo grunge desafió las normas establecidas de la moda de alta costura, llevando la estética de la calle a la pasarela y convirtiendo lo desaliñado en algo chic. Pero no todo es brillo y glamour. «In Vogue: Los años 90» también expone el lado más oscuro y exigente de este mundo. El documental no esquiva los sacrificios y las controversias que muchas veces acechan detrás de las luces de la pasarela. Los testimonios revelan cómo las presiones por mantenerse en la cresta de la ola afectaron no solo a los diseñadores y modelos, sino también a los propios editores y fotógrafos que estaban detrás de cada icónica imagen. La serie hace un trabajo excelente al capturar estas tensiones, ofreciendo una narrativa que es a la vez inspiradora y cruda en parte iguales.

Visualmente, «In Vogue: Los años 90» es una oda para los sentidos. La dirección meticulosa y la edición dinámica mantienen un ritmo que atrapa desde el primer minuto, haciendo que cada capítulo se sienta como un viaje al pasado que el espectador desea que nunca termine.

Sin duda alguna, este proyecto de Disney+ es mucho más que una serie documental; es una cita obligada para los apasionados de la moda y una revelación para quienes buscan entender cómo los años 90 influyeron en muchas generaciones venideras.