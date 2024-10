Supremme de Luxe: «Ves cuando les tiembla una pierna; se pasa mal, el programa no es un paseo»

Supremme de Luxe lleva muchos años en este negocio y habla con conocimiento de causa. Por eso valora tan positivamente sus cuatro ediciones (ya graban la quinta) al frente de «Drag Race España» en atresplayer, ofreciendo lo mejor de ella junto a los miembros del jurado y los participantes.

¿Cómo valora el casting de este año?

Esa conexión que tienen entre ellos creo que hace un casting único. Es muy especial porque de repente hay artistas con propuestas muy diferentes, que cada una es de su padre y su madre, y hay mucha diversidad dentro del drag que ofrecen. Ha habido mucho respeto por las propuestas de las compañeras y eso es interesante. Y había admiración por lo que había alrededor. Y, aparte de esas conexiones que se traducen en muchas cosas de estas, son trabajadoras, y eso implica que le ponen mucho sentimiento a todo lo que hacen, mucho interés. Se han tomado muy en serio el concurso.

¿Es esa conexión entre ellos y con el programa lo que hace especial esta edición?

Si tú te presentas a algún curso como «Drag Race», ya sabes que te va a tocar una prueba de costura, una de baile; te va a tocar una imitación. Hay pruebas que son fijas porque se repiten constantemente en la franquicia, en todas las ediciones, en cualquier adaptación del programa que se haga. Me parece que lo inteligente es prepararte eso, porque ya habrá momentos de flaquear en otras cosas dentro de las sorpresas que te puedan surgir o que te puedan plantear, pero lo que sabes que vas seguro, pues hombre, trabájalo un poco. Yo creo que es lo más inteligente. Lo ha destacado Ana Locking, ha habido muy buenas pasarelas este año, sobre todo los looks y todo el trabajo previo que podían traer de casa, lo han traído muy elaborado y muy bien pensado. Y ya veréis que hay temáticas que no eran fáciles porque eran muy abstractas, con conceptos complicados. Lo han resuelto muy bien y de manera muy inteligente y muy resolutiva.

¿Qué aportan las novedades en la mecánica a esta edición?

No te puedo decir porque no soy parte del equipo creativo del programa. De la final no te puedo adelantar nada, pero de la otra yo creo que es una manera de darle una vuelta más al formato. Aquí aquí se hace una adaptación que respeta mucho el formato original, no puede ser de otra manera porque es un formato de muchísimo éxito y que precisamente por hacerlo te garantiza que eso vaya a ir bien. Pero es verdad que añadimos muchas cosas propias de España, y algún cambio de mecánica es para darle ese punto más de originalidad a la franquicia española. Además aporta trama y emoción a todo el concurso.

Algún ejemplo de lo que le dicen sobre el programa.

Cuando a mí me interesa una valoración concreta de mi trabajo, procuro preguntarle a gente de la que sí quiero saber su opinión y la busco. El resto es que a mí me parece muy bien que todo el mundo opine. El arte lo haces de una manera pero luego cada uno lo recibe como quiere. Me parece bien que cada uno piense lo que quiera, pero es que yo también libremente decido qué opinión quiero tomar en cuenta y cuál me interesa conocer y cual no. Hay gente que le gustan más unas cosas que otras. En la tercera temporada hay gente que le gustaba mucho toda la parte de totales de reality, porque entre ellos tenían mucha relación, hablaban mucho. Y otra gente me decía, por ejemplo, que eso les gustaba menos, que les gusta más cuando se centra la cosa más en la parte interpretativa, las pruebas. El fan de «Drag Race» es muy fan. Entonces al que le gusta mucho una cosa te la defiende hasta las últimas consecuencias, y normalmente en los dos polos opuestos, pero en todo. Yo noto mucho cariño, lo comentaba antes, lo notamos todos, y lo noto también hacia las reinas. Y todo eso, bueno, suele indicar que estás por el buen camino.

¿Qué le ha aportado el formato a Supremme?

Primero me ha permitido trabajar en tele; en tele en condiciones. Poniéndome al frente de presentar un programa como este, que es un bicho importante; es un monstruo, un programa muy grande. Tener la responsabilidad de estar al frente de una adaptación, ha supuesto ese reto profesional de ponerme ahí y ser capaz de sacar eso adelante. Y me abierto bastante camino en la tele. Había hecho cosas de actor y tal, pero no tan continuado. Entonces, me ha permitido manejar más el lenguaje televisivo. Un sitio un poquito incómodo para no quedarnos ahí siempre en la zona de confort. A mí lo que me gusta de mi profesión es que nunca dejas de aprender y que siempre hay cosas nuevas. Esto es lo que yo creo que nos engancha a los artistas, el tener ese puntito que siempre va a haber, nunca vamos a estar haciendo lo mismo, siempre va a haber algo por ahí que nos va a mover por dentro y nos va a hacer avanzar.

¿Qué sensación es más potente, que una persona que sea buena en una cosa lo haga peor o cuando una persona mejora y se ve una evolución?

A ver, por preferir prefiero llevarme una alegría, pero es que lo otro cuando duele, duele, pero de verdad. Recuerda que vosotros no lo veis en casa, pero como también tengo el trato en el taller, lo conozco más y te puede pasar que en el directo te salga algo mal que tú llevas muy bien preparado. Y hay veces que es por una cuestión de nada, de nervios. Sí que duele porque sabes todo el trabajo que hay detrás y tú las ves ahí y notas los nervios, le ves cuando tiembla una pierna, lo notas cuando sudan... Se pasa mal, lo pasamos mal. No creas tú que es un paseo el programa.