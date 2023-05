Susanna Griso confiesa la incomoda persecución que sufrió por parte de los paparazzi

La persecución de los paparazzi hacia los duques de Sussex está causando bastante revuelo. Hay quienes afirman que dicha persecución habría sido descrita de una manera exagerada, otros, en cambio, opinan que a veces los paparazzi llegan a rozar el acoso provocando este tipo de situaciones.

Susanna Griso, presentadora del programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, conectó con el paparazzi Julián Aguirre para que este opinara al respecto además de que confesara alguna situación vivida en su profesión. “Una auténtica barbaridad, y quien dice el ritmo de esa persecución es que va delante. No tiene ningún interés periodístico, porque es una pareja consolidada, todo parece de película”, afirmaba tras lo ocurrido con el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle.

El fotógrafo también confesó cómo vivió la persecución que llevó a cabo cuando Chenoa y Bisbal mantenían una relación de noviazgo. “Se percataron que les seguía y qué hicieron, acelerar un poco más y rebasamos la velocidad limitada”, continuaba diciendo. Tras esta confesión, la propia presentadora quiso narrar su experiencia en un viaje que hacía con sus hijos a Tarragona.

‘’Me iba a Tarragona.

Iba con mis hijos y no tenía ningún interés el viaje y cuando llevaba una hora de camino, me apiadé de los paparazzi, porque me seguían en moto, y paré en una gasolinera y les dije que ‘no sé qué esperáis encontrar’ porque iba con mis hijos y me quedaban 4 horas de viaje’’,

confesaba para terminar diciendo que los mismos paparazzi al saber dónde iba y con quién decidieron darse la vuelta.